Donald Trump asistirá a la final del Mundial entre Argentina y España: qué rol clave cumplirá el mandatario

Gianni Infantino y Donald Trump durante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA. (Foto: Reuters)

Javier Milei seguirá la final desde Olivos por una cábala

Mientras Trump estará en las tribunas del estadio, Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos y verá el partido desde la residencia presidencial de Olivos.

"Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día", afirmó el mandatario en una entrevista con Radio El Observador. Consultado sobre si esa decisión respondía a una cábala, respondió sin dudar: "Sí".

Milei también reveló otro de sus rituales durante el Mundial: utiliza una campera de YPF como prenda de la suerte mientras juega la Selección argentina. "El día del partido con Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué nos hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más", contó entre risas.

Javier Milei verá el partid con el buzo de YPF. (Foto: archivo)

El rey Felipe VI también viajará a la final entre Argentina y España

La definición del Mundial contará además con la presencia de la familia real española. La Casa Real confirmó que el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán al encuentro para acompañar a la selección española en la búsqueda del título.

De esta manera, la final del Mundial reunirá en el MetLife Stadium a importantes líderes y autoridades internacionales, en un partido que enfrentará a dos campeones del mundo y que definirá al nuevo monarca del fútbol.