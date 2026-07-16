Harry Kane rompió el silencio tras la derrota con Argentina: la promesa al hincha inglés

No words are big enough right now to overcome this empty feeling in the stomach. We were close, really close to another final but it wasn’t enough. We’ve given everything over these last 7 weeks and to fall short is hard to take!



I know the expectations are high and rightly so,… pic.twitter.com/exz5Pe95hb — Harry Kane (@HKane) July 16, 2026

El capitán inglés también hizo una profunda reflexión sobre el recorrido de esta generación, que volvió a quedar eliminada en las instancias decisivas de un gran campeonato. "Sé que las expectativas son altas y con razón. Hemos estado tocando a la puerta durante ocho años, pero otra vez nos falta esa pieza final del rompecabezas. Tenemos que alejarnos, procesarlo y encontrar una manera de mejorar", sostuvo.

Pese al resultado adverso, Kane valoró el compromiso del grupo y destacó la actitud mostrada durante el Mundial. "Estoy muy orgulloso de los chicos y de lo que hemos demostrado a lo largo de este torneo. Superamos partidos muy difíciles y escenarios complicados", remarcó.

Lionel Messi se acercó a saludar a Harry Kane tras el final del partido (Foto: REUTERS)

La promesa de Harry Kane para los hinchas de Inglaterra

Lejos de dar por terminado el ciclo, Kane aseguró que la derrota servirá como aprendizaje y prometió que el equipo volverá a luchar por un título. "Ir por la gloria no siempre significa conseguirla. Hay que luchar, recibir golpes, levantarse y volver a intentarlo. Eso es lo que haremos. No hay otro camino que seguir creyendo y seguir empujando", expresó.

El delantero cerró su mensaje con un agradecimiento a los miles de hinchas ingleses que acompañaron al equipo durante el Mundial. "Gracias a cada aficionado que viajó y nos apoyó en los estadios. Gracias a quienes estuvieron en casa creyendo en nosotros. Gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico por todo lo que dieron. Como siempre, ganemos o perdamos, aprendemos y volvemos a intentarlo", concluyó.

La publicación de Kane rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde recibió miles de mensajes de apoyo tras una nueva eliminación que dejó a Inglaterra, otra vez, muy cerca de disputar una final mundialista.