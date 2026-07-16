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Harry Kane rompió el silencio tras la derrota con Argentina: la promesa al hincha inglés

El capitán inglés publicó una emotiva carta en sus redes sociales, donde habló del dolor por quedarse nuevamente a las puertas de una final y envió un mensaje de esperanza a los hinchas.

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Harry Kane rompió el silencio tras la derrota con Argentina. (Foto: Reuters)

Harry Kane rompió el silencio tras la derrota con Argentina. (Foto: Reuters)

La eliminación de Inglaterra a manos de la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó una profunda desilusión en el plantel británico. Horas después de la derrota, el capitán Harry Kane publicó una emotiva carta en sus redes sociales, donde habló del dolor por quedarse nuevamente a las puertas de una final y envió un mensaje de esperanza a los hinchas.

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El humo de los incendios forestales en Canadá volvió a llevar la calidad del aire a niveles insalubres en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut (Foto: REUTERS).

El delantero del Bayern Múnich reconoció el duro golpe que significó caer ante el equipo de Lionel Scaloni, pero aseguró que esta generación volverá a intentarlo.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el máximo goleador histórico de la selección inglesa expresó el vacío que dejó la derrota frente a la Albiceleste. "No hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para superar este vacío en el estómago", escribió Kane al comenzar su publicación.

El atacante destacó el esfuerzo realizado durante todo el torneo y lamentó haberse quedado nuevamente tan cerca de una final. "Estábamos cerca, realmente cerca de otra final, pero no fue suficiente. Hemos dado todo durante estas últimas siete semanas y quedarnos cortos es difícil de aceptar", afirmó.

El capitán inglés también hizo una profunda reflexión sobre el recorrido de esta generación, que volvió a quedar eliminada en las instancias decisivas de un gran campeonato. "Sé que las expectativas son altas y con razón. Hemos estado tocando a la puerta durante ocho años, pero otra vez nos falta esa pieza final del rompecabezas. Tenemos que alejarnos, procesarlo y encontrar una manera de mejorar", sostuvo.

Pese al resultado adverso, Kane valoró el compromiso del grupo y destacó la actitud mostrada durante el Mundial. "Estoy muy orgulloso de los chicos y de lo que hemos demostrado a lo largo de este torneo. Superamos partidos muy difíciles y escenarios complicados", remarcó.

Lionel Messi se acercó a saludar a Harry Kane tras el final del partido (Foto: REUTERS)

Lionel Messi se acercó a saludar a Harry Kane tras el final del partido (Foto: REUTERS)

La promesa de Harry Kane para los hinchas de Inglaterra

Lejos de dar por terminado el ciclo, Kane aseguró que la derrota servirá como aprendizaje y prometió que el equipo volverá a luchar por un título. "Ir por la gloria no siempre significa conseguirla. Hay que luchar, recibir golpes, levantarse y volver a intentarlo. Eso es lo que haremos. No hay otro camino que seguir creyendo y seguir empujando", expresó.

El delantero cerró su mensaje con un agradecimiento a los miles de hinchas ingleses que acompañaron al equipo durante el Mundial. "Gracias a cada aficionado que viajó y nos apoyó en los estadios. Gracias a quienes estuvieron en casa creyendo en nosotros. Gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico por todo lo que dieron. Como siempre, ganemos o perdamos, aprendemos y volvemos a intentarlo", concluyó.

La publicación de Kane rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde recibió miles de mensajes de apoyo tras una nueva eliminación que dejó a Inglaterra, otra vez, muy cerca de disputar una final mundialista.

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