Harry Kane rompió el silencio tras la derrota con Argentina: la promesa al hincha inglés

El capitán inglés también hizo una profunda reflexión sobre el recorrido de esta generación, que volvió a quedar eliminada en las instancias decisivas de un gran campeonato. "Sé que las expectativas son altas y con razón. Hemos estado tocando a la puerta durante ocho años, pero otra vez nos falta esa pieza final del rompecabezas. Tenemos que alejarnos, procesarlo y encontrar una manera de mejorar", sostuvo.
Pese al resultado adverso, Kane valoró el compromiso del grupo y destacó la actitud mostrada durante el Mundial. "Estoy muy orgulloso de los chicos y de lo que hemos demostrado a lo largo de este torneo. Superamos partidos muy difíciles y escenarios complicados", remarcó.
Lionel Messi se acercó a saludar a Harry Kane tras el final del partido (Foto: REUTERS)
La promesa de Harry Kane para los hinchas de Inglaterra
Lejos de dar por terminado el ciclo, Kane aseguró que la derrota servirá como aprendizaje y prometió que el equipo volverá a luchar por un título. "Ir por la gloria no siempre significa conseguirla. Hay que luchar, recibir golpes, levantarse y volver a intentarlo. Eso es lo que haremos. No hay otro camino que seguir creyendo y seguir empujando", expresó.
El delantero cerró su mensaje con un agradecimiento a los miles de hinchas ingleses que acompañaron al equipo durante el Mundial. "Gracias a cada aficionado que viajó y nos apoyó en los estadios. Gracias a quienes estuvieron en casa creyendo en nosotros. Gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico por todo lo que dieron. Como siempre, ganemos o perdamos, aprendemos y volvemos a intentarlo", concluyó.
La publicación de Kane rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde recibió miles de mensajes de apoyo tras una nueva eliminación que dejó a Inglaterra, otra vez, muy cerca de disputar una final mundialista.