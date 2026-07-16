El Banco Central compró otros USD 230 millones y acumuló más de USD 1.000 en la semana

Las compras del Central durante junio totalizaron USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones registrados en mayo y solo por encima de enero, que había sido el mes de menor intervención. En julio, en tanto, las adquisiciones ya alcanzan USD 1.405 millones.

Para sostener el ritmo de acumulación de reservas, el Banco Central incrementó la emisión de pesos sin esterilizar esos excedentes, mientras que el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local, con el objetivo de contribuir a la estabilidad cambiaria y contener la inflación.

Las reservas internacionales finalizaron la jornada en USD 48.531 millones, con una baja diaria de USD 62 millones. La semana pasada habían superado los USD 49.000 millones, aunque el pago de un importante vencimiento de deuda volvió a ubicarlas por debajo de ese umbral.

El dólar mayorista volvió a subir

En el mercado oficial, el dólar mayorista avanzó $1,50 (0,1%) y cerró en $1.476, con un volumen operado de USD 625,3 millones, impulsado por el elevado ingreso de divisas provenientes de exportaciones.

En lo que va de julio, el dólar oficial retrocede $6 (-0,4%), mientras que en el acumulado del año registra un alza de $21 (1,4%).

El techo de la banda cambiaria fijado por el Banco Central para este jueves fue de $1.826,41, por lo que el mayorista quedó $350,41 (23,7%) por debajo del nivel de intervención.

Por su parte, el dólar Banco Nación permaneció estable en $1.495 para la venta, mientras que el dólar blue cayó $5 y cerró en $1.525.