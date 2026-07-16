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El Banco Central compró otros USD 230 millones y acumuló más de USD 1.000 en la semana

La autoridad monetaria extendió a 128 ruedas consecutivas su racha compradora tras adquirir USD 230 millones este jueves.

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El Banco Central acumuló 128 ruedas de compra de reservas. (Foto: Reuters).

El Banco Central acumuló 128 ruedas de compra de reservas. (Foto: Reuters).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar la jornada con saldo positivo y extendió a 128 ruedas consecutivas su racha compradora dentro y fuera del mercado cambiario. Este jueves adquirió USD 230 millones, con lo que acumuló USD 1.115 millones en la semana y USD 12.570 millones en lo que va de 2026.

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Milei se reunió con todo el Gabinete en Casa Rosada. (Foto: Prensa Casa Rosada).

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario, en enero, la autoridad monetaria ya alcanzó el objetivo de acumulación de divisas previsto por el equipo económico, que había fijado una meta de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones para todo el año.

La oferta de dólares durante los primeros siete meses estuvo impulsada por las liquidaciones del complejo agroexportador, el sector energético y la minería, además de las emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias en los mercados internacionales. Ese flujo permitió al BCRA absorber una parte importante de las divisas.

En junio, sin embargo, la intervención oficial se redujo para moderar la presión sobre el mercado cambiario. Ese mes aumentó la demanda de dólares y el tipo de cambio mayorista avanzó más de un 5%, superando por primera vez desde octubre de 2025 el ritmo de la inflación.

Las compras del Central durante junio totalizaron USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones registrados en mayo y solo por encima de enero, que había sido el mes de menor intervención. En julio, en tanto, las adquisiciones ya alcanzan USD 1.405 millones.

Para sostener el ritmo de acumulación de reservas, el Banco Central incrementó la emisión de pesos sin esterilizar esos excedentes, mientras que el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local, con el objetivo de contribuir a la estabilidad cambiaria y contener la inflación.

Las reservas internacionales finalizaron la jornada en USD 48.531 millones, con una baja diaria de USD 62 millones. La semana pasada habían superado los USD 49.000 millones, aunque el pago de un importante vencimiento de deuda volvió a ubicarlas por debajo de ese umbral.

El dólar mayorista volvió a subir

En el mercado oficial, el dólar mayorista avanzó $1,50 (0,1%) y cerró en $1.476, con un volumen operado de USD 625,3 millones, impulsado por el elevado ingreso de divisas provenientes de exportaciones.

En lo que va de julio, el dólar oficial retrocede $6 (-0,4%), mientras que en el acumulado del año registra un alza de $21 (1,4%).

El techo de la banda cambiaria fijado por el Banco Central para este jueves fue de $1.826,41, por lo que el mayorista quedó $350,41 (23,7%) por debajo del nivel de intervención.

Por su parte, el dólar Banco Nación permaneció estable en $1.495 para la venta, mientras que el dólar blue cayó $5 y cerró en $1.525.

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