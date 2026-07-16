Revelaron quién sería la cantante elegida para interpretar el Himno Nacional en la final del Mundial

De esta manera, aunque el nombre de María Becerra gana fuerza para interpretar el Himno Nacional argentino en la final del Mundial 2026, desde su equipo prefieren mantener la cautela y aseguran que la decisión todavía no está confirmada.

Cuál fue el masivo pedido de los hinchas argentinos a Lali Espósito para la final contra España

El triunfo de la selección argentina frente a Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026 desató una ola de alegría en todo el país y renovó la ilusión de cara a la gran final del próximo domingo contra España en Nueva Jersey. La victoria no solo encendió la pasión futbolera, también abrió un inesperado capítulo vinculado a Lali Espósito.

Apenas terminó el clásico, los seguidores de la cantante se volcaron masivamente a su cuenta de Instagram con un pedido muy especial relacionado con la Selección. La artista volvió a ser tendencia por la insistencia de sus fanáticos, que recordaron un momento inolvidable de su carrera.

Los mensajes apuntaron a aquella jornada de diciembre de 2022, cuando Lali entonó el himno nacional en la final del Mundial de Qatar ante Francia, partido que terminó con la consagración de la Albiceleste en los penales tras el empate 3-3. Esa imagen quedó grabada en la memoria colectiva y ahora sus seguidores quieren revivirla.

Con entusiasmo, los usuarios le pidieron que repita la experiencia en la final contra España, incluso con la misma vestimenta que usó en Lusail. “Lali, anda sacándole polvo al vestido que usaste para cantar en la final del mundial... ¿Sabes a lo que me refiero no? Y anda mirando la agenda no sea cosa que pase lo que todos queremos y tengas que cancelar algún show”, “Dale Lali, el domingo tenés que cantar, que el domingo tenemos que ganar”, “Decime que el domingo lo volves a hacer”, “Andá a cantar el domingo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en su último posteo. La incógnita ahora es si Lali aceptará el desafío de volver a ser la voz del himno en un partido histórico.