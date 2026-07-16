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Reclamo ante la FIFA

Dirigentes británicos exigieron excluir de la final a los jugadores argentinos por el reclamo de Malvinas

Funcionarios británicos y dirigentes de los Demócratas Liberales solicitaron a la FIFA que investigue a la Selección argentina por la exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas. Incluso reclamaron que los futbolistas involucrados no puedan disputar la final del Mundial. Javier Milei respaldó el gesto y minimizó una posible sanción.

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Funcionarios británicos y dirigentes de los Demócratas Liberales solicitaron a la FIFA que investigue a la Selección argentina por la exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas. (Foto: Reuters)

Funcionarios británicos y dirigentes de los Demócratas Liberales solicitaron a la FIFA que investigue a la Selección argentina por la exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas. (Foto: Reuters)

El Reino Unido elevó la presión sobre la FIFA por la exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos de la Selección argentina y reclamó una investigación sobre lo ocurrido. Además, dirigentes de los Demócratas Liberales, la tercera fuerza política británica, pidieron que los futbolistas involucrados sean excluidos de la final del Mundial ante España.

Leé también "Las Malvinas son argentinas": a qué sanción se exponen los jugadores por la bandera pese a la prohibición de FIFA
La bandera que apareción en el campo de juego:¿La FIFA puede sancionar a la Argentina y a los jugadores (Foto: Instagram de Picado TV))

La polémica se originó después de que varios jugadores argentinos mostraran en el campo de juego una bandera en la que se reivindicaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

"Totalmente inapropiado", la definición del secretario de Negocios británico

El secretario de Negocios del Reino Unido, Peter Kyle, cuestionó la actitud de los futbolistas y reclamó una intervención del organismo rector del fútbol mundial. "Espero que la FIFA lleve a cabo su investigación a fondo", sostuvo al calificar el episodio como "totalmente inapropiado".

Funcionarios reclamaron que los futbolistas involucrados no puedan disputar la final del Mundial. Javier Milei respaldó el gesto y minimizó una posible sanción. (Foto: captura de pantalla)

Funcionarios reclamaron que los futbolistas involucrados no puedan disputar la final del Mundial. Javier Milei respaldó el gesto y minimizó una posible sanción. (Foto: captura de pantalla)

Qué dice la carta enviada a la FIFA

El planteo más duro llegó a través de una carta enviada a la FIFA por Ed Davey, líder de los Demócratas Liberales. En el documento solicitó que los jugadores que participaron de la celebración con la bandera no puedan disputar la final del próximo domingo frente a España.

Para respaldar el pedido, Davey recordó la sanción impuesta por la UEFA en 2024 a Álvaro Morata y Rodri Hernández, quienes recibieron una fecha de suspensión tras entonar cánticos vinculados a Gibraltar.

Rodri Hernández y Álvaro Morata recibieron una fecha de suspensión tras entonar cánticos vinculados a Gibraltar. (Foto: archivo)

Rodri Hernández y Álvaro Morata recibieron una fecha de suspensión tras entonar cánticos vinculados a Gibraltar. (Foto: archivo)

El dirigente británico también mencionó antecedentes disciplinarios relacionados con reclamos territoriales. Uno de ellos ocurrió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando el futbolista surcoreano Park Jong-woo exhibió una bandera con la frase "Dokdo es nuestro territorio" después de la victoria de Corea del Sur sobre Japón en el partido por la medalla de bronce. Como consecuencia, fue suspendido por dos encuentros de las eliminatorias para el Mundial de 2014.

Los antecedentes argentinos

Existen además antecedentes que involucran a la propia Argentina. En junio de 2014, días antes del inicio del Mundial de Brasil, los futbolistas argentinos exhibieron una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" durante un amistoso disputado en Buenos Aires. En aquella oportunidad, la FIFA sancionó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con una multa de 30.000 francos suizos, equivalentes a unos U$S37.000 de entonces.

Otro caso citado ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022. La FIFA aplicó una multa de 20.000 francos suizos a la federación de Serbia luego de que en el vestuario apareciera una bandera con un mapa que incluía a Kosovo como parte de su territorio junto a la leyenda "No rendirse".

El código disciplinario de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes considerados inapropiados para un evento deportivo, incluidos aquellos de carácter político, ideológico, religioso u ofensivo. Las sanciones económicas previstas para este tipo de situaciones oscilan entre los U$S5.000 y los U$S20.000.

La palabra de Milei

En medio de la controversia, el presidente Javier Milei respaldó la expresión de los futbolistas argentinos, aunque diferenció la cuestión deportiva de la política exterior.

"Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático", aseguró el mandatario.

Además, sostuvo que "es un sentimiento que esta dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan".

Milei también relativizó el alcance de una eventual sanción deportiva al señalar que "las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. En el peor de los casos la Argentina recibirá una sanción económica de U$S30.000".

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