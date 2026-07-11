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Argentina confirmó el equipo para enfrentar a Suiza: cómo forma la Selección

Nahuel Molina y Alexis Mac Allister, las dos grandes dudas de Lionel Scaloni durante la semana, estarán desde el arranque en el trascendental duelo que se disputará en Kansas City.

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Formación confirmada en Argentina. (Foto: Reuters).

Formación confirmada en Argentina. (Foto: Reuters).
Formación confirmada. (Foto: Reuters)

Formación confirmada. (Foto: Reuters)

La Selección argentina ya tiene definido el equipo para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Finalmente, Nahuel Molina y Alexis Mac Allister, las dos grandes dudas de Lionel Scaloni durante la semana, estarán desde el arranque en el trascendental duelo que se disputará esta noche en Kansas City.

Leé también El color de los hinchas argentinos al ingresar al estadio: la previa se vistió de celeste y blanco
El color de los hinchas argentinos en la puerta del estadio. (Foto: gentileza el Comodorense)

La confirmación despeja las incógnitas que rodeaban al once inicial y ratifica la intención del entrenador de mantener la base del equipo que viene de eliminar a Egipto en los octavos de final. Según informó A24, Scaloni apostará por una formación muy similar a la que utilizó en el último compromiso.

La formación de la Selección argentina será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Con esta decisión, Molina y Mac Allister, que llegaban entre algodones por cuestiones físicas, lograron recuperarse a tiempo y estarán desde el inicio en uno de los partidos más importantes del torneo.

Scaloni ya había anticipado que habría pocos cambios

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador evitó confirmar la alineación, aunque dejó varias pistas sobre sus planes. "Repetir equipo no sería descabellado", afirmó.

Además, adelantó que el once sería "muy parecido" al que enfrentó a Egipto, ya que consideró que la Selección realizó "un muy buen partido", más allá del desarrollo cambiante que tuvo ese encuentro.

La decisión de mantener la base refleja la confianza del cuerpo técnico en un equipo que llega en crecimiento y busca meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

Kansas City vive una nueva fiesta albiceleste

En la previa del partido, Kansas City volvió a teñirse de celeste y blanco con la llegada de miles de hinchas argentinos.

Como ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022 y en los partidos anteriores de esta Copa del Mundo, los simpatizantes protagonizaron un multitudinario banderazo en las inmediaciones del hotel donde concentra el plantel.

Fanáticos llegados desde distintos puntos de Argentina, Estados Unidos y Canadá acompañaron a la Scaloneta con banderas, camisetas y canciones, en un clima de enorme expectativa antes del duelo ante Suiza.

El apoyo de la gente volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la previa de un partido decisivo para el equipo de Lionel Scaloni.

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