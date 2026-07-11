Argentina confirmó el equipo para enfrentar a Suiza: cómo forma la Selección

Scaloni ya había anticipado que habría pocos cambios

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador evitó confirmar la alineación, aunque dejó varias pistas sobre sus planes. "Repetir equipo no sería descabellado", afirmó.

Además, adelantó que el once sería "muy parecido" al que enfrentó a Egipto, ya que consideró que la Selección realizó "un muy buen partido", más allá del desarrollo cambiante que tuvo ese encuentro.

La decisión de mantener la base refleja la confianza del cuerpo técnico en un equipo que llega en crecimiento y busca meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

Kansas City vive una nueva fiesta albiceleste

En la previa del partido, Kansas City volvió a teñirse de celeste y blanco con la llegada de miles de hinchas argentinos.

Como ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022 y en los partidos anteriores de esta Copa del Mundo, los simpatizantes protagonizaron un multitudinario banderazo en las inmediaciones del hotel donde concentra el plantel.

Fanáticos llegados desde distintos puntos de Argentina, Estados Unidos y Canadá acompañaron a la Scaloneta con banderas, camisetas y canciones, en un clima de enorme expectativa antes del duelo ante Suiza.

El apoyo de la gente volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la previa de un partido decisivo para el equipo de Lionel Scaloni.