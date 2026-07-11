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MUNDIAL 2026

La cábala de Chiqui Tapia antes de Argentina vs. Suiza, con una foto junto a Messi y De Paul

En la previa de los cuartos de final del Mundial 2026, el presidente de la AFA compartió la tradicional imagen junto a los dos referentes de la Selección Argentina y dejó un mensaje de apoyo.

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(Foto: X Chiqui Tapia).

(Foto: X Chiqui Tapia).

Con la expectativa puesta en el cruce frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Claudio Tapia volvió a compartir la imagen que ya se convirtió en una cábala. Desde Kansas, sede del encuentro, el presidente de la AFA publicó una foto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, acompañada de un mensaje de aliento.

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Foto: Reuters

"A la espera de otro partido importante, buscando dar un paso más. Como siempre, todos juntos", escribió Chiqui Tapia en sus redes sociales junto a la postal en la que se lo ve tomando mates con los dos referentes de la Selección Argentina.

El camino de la Selección a una eventual final

La Selección Argentina afronta este sábado un nuevo desafío en el Mundial 2026. Desde las 22, enfrentará a Suiza en Kansas City por los cuartos de final, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores y seguir en carrera por la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Si el equipo dirigido por Lionel Scaloni logra superar al conjunto suizo, ya tendrá definido su calendario para el resto del certamen:

  • Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta.
  • Final: domingo 19 de julio, a las 16, en Nueva Jersey.

Además, en caso de avanzar a semifinales, la Albiceleste se garantizará disputar los ocho partidos posibles del Mundial, ya que si no logra acceder a la final tendrá igualmente que jugar el encuentro por el tercer puesto.

Argentina llegó a los cuartos de final tras eliminar a Egipto, mientras que Suiza avanzó luego de vencer por penales a Colombia en Vancouver.

Del otro lado del cuadro, Inglaterra y Noruega, que se enfrentaron este sábado, definieron el posible rival de la Albiceleste en semifinales. En tanto, una eventual final podría cruzar a Argentina con Francia o España, selecciones que ya aseguraron su lugar entre los cuatro mejores.

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