La cábala de Chiqui Tapia antes de Argentina vs. Suiza, con una foto junto a Messi y De Paul

Semifinal: miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta.

miércoles 15 de julio, a las 16, en Atlanta. Final: domingo 19 de julio, a las 16, en Nueva Jersey.

Además, en caso de avanzar a semifinales, la Albiceleste se garantizará disputar los ocho partidos posibles del Mundial, ya que si no logra acceder a la final tendrá igualmente que jugar el encuentro por el tercer puesto.

Argentina llegó a los cuartos de final tras eliminar a Egipto, mientras que Suiza avanzó luego de vencer por penales a Colombia en Vancouver.

Del otro lado del cuadro, Inglaterra y Noruega, que se enfrentaron este sábado, definieron el posible rival de la Albiceleste en semifinales. En tanto, una eventual final podría cruzar a Argentina con Francia o España, selecciones que ya aseguraron su lugar entre los cuatro mejores.