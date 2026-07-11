La Selección Argentina enfrenta a Suiza en busca de un lugar en la semifinal del Mundial 2026

La expectativa es absoluta en el plano internacional ante el cruce que definirá a un nuevo semifinalista de la cita máxima en suelo norteamericano. La Selección Argentina enfrenta a Suiza este sábado desde las 22 por los cuartos de final del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas City . El combinado dirigido técnicamente por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi, que mantiene la firme ilusión de ir por el bicampeonato tras la histórica conquista en Qatar 2022, arriba a esta instancia decisiva con una gran noticia interna, ya que el cuerpo técnico nacional cuenta con todos los futbolistas de la plantilla a disposición para el armado estratégico del encuentro.

El camino de la vigente campeona del mundo hasta meterse entre los ocho mejores del torneo estuvo cargado de emociones fuertes y un notable espíritu de resiliencia colectiva. Después de haber finalizado primera cómoda en el Grupo J, Argentina llega a este encuentro tras la heroica remontada contra Egipto por los octavos de final, que se suma a la sufrida clasificación en el alargue frente a Cabo Verde en dieciseisavos . De esta manera, el combinado albiceleste buscará conseguir un resultado positivo frente al duro cerrojo helvético para acercarse al gran objetivo institucional de lograr la cuarta estrella de su historia.

Las cartas están completamente echadas sobre el césped estadounidense y el margen de error se redujo a cero en los playoffs. En caso de un triunfo este sábado, Argentina asegurará disputar los ocho partidos de la Copa del Mundo, garantizando su presencia en la recta final debido a que, por más que sufra una hipotética caída en las semifinales, tendrá que afrontar reglamentariamente el partido por el tercer puesto del certamen. Viví toda la cobertura en vivo y las actualizaciones permanentes con el minuto a minuto de este electrizante compromiso a través de este artículo, donde se registrarán las principales incidencias, goles y tarjetas en tiempo real.

Foto: Reuters

Las formaciones de la Selección Argentina y Suiza para los cuartos del Mundial

Las alineaciones para saltar al terreno de juego del Arrowhead Stadium de Kansas City se perfilan con los siguientes protagonistas:

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Selección Argentina vs. Suiza, por los cuartos de final del Mundial: en vivo

21:54 - Suena el Himno Nacional Argentino

21:50 - La Selección Argentina y Suiza salen al campo de juego