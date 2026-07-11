La confesión de Nico Occhiato sobre la charla que tuvo con la Selección Argentina tras la polémica de Flor Peña

Qué habló Nico Occhiato con Leandro Paredes

Todo comenzó cuando Santi Talledo comentó en la mesa del programa de stream que había pasado por la peluquería y que su nuevo estilo lo hacía sentirse parecido a Leandro Paredes. La comparación generó una situación inesperada que llevó al conductor del ciclo a revelar detalles sobre el contacto que mantiene con algunos integrantes de la Scaloneta.

Aprovechando el momento, decidió enviarle un mensaje al jugador mencionado por su parecido con el actor. "Santi dice que se parece mucho a vos", leyó al aire mientras aguardaban la reacción del futbolista ante la particular consulta.

La situación derivó en una chicana de Martín Garabal, quien quiso saber si ese era realmente el motivo del contacto o si también había aprovechado para felicitarlo por el reciente triunfo del equipo nacional. "Pero escuchame, ¿le mandaste una felicitación por el partido también o solo le mandaste eso? Porque ganaron ayer y capaz dice: 'Uy, un mensaje de Nico, seguro me felicita'".

Ante la pregunta, el conductor aclaró que esos intercambios ya habían ocurrido previamente y respondió: "No, no, de esas cosas ya hablé con ellos antes, pero por ahí nos están mirando, ¿te imaginás?".

Con esa respuesta, dejó en claro que el vínculo con los futbolistas continúa vigente y buscó llevar tranquilidad luego de los rumores que habían instalado un supuesto distanciamiento entre la plataforma de streaming y la figura del capitán argentino.