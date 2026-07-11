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La confesión de Nico Occhiato sobre la charla que tuvo con la Selección Argentina tras la polémica de Flor Peña

Nico Occhiato reveló la conversación privada que mantuvo con los jugadores de la Selección Argentina tras el escándalo de Florencia Peña sobre la falsa muerte del papá de Lionel Messi.

11 jul 2026, 22:10
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La confesión de Nico Occhiato sobre la charla que tuvo con la Selección Argentina tras la polémica de Flor Peña

La confesión de Nico Occhiato sobre la charla que tuvo con la Selección Argentina tras la polémica de Flor Peña

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La confesión de Nico Occhiato sobre la charla que tuvo con la Selección Argentina tras la polémica de Flor Peña

La polémica que se desató luego de que Florencia Peña brindara una información falsa en vivo sobre la supuesta muerte del papá de Lionel Messi continúa sumando capítulos. La noticia fue rápidamente desmentida pero el episodio generó una fuerte repercusión y abrió un debate alrededor de lo sucedido.

En medio del revuelo, uno de los nombres que quedó en el centro de la escena fue el de Nico Occhiato, referente de Luzu TV, debido a la decisión que tomó tras el error cometido al aire. El conductor actuó rápidamente, separó a Peña de la señal de streaming y se comunicó personalmente para pedir disculpas por la situación.

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Sin embargo, lejos de apagarse, la controversia continuó creciendo. Mientras algunos cuestionaron principalmente a la actriz por haber difundido una información tan delicada sin una confirmación previa, otros pusieron el foco en Occhiato por la manera en la que manejó la crisis dentro de su plataforma. Frente a eso, la actriz evaluó iniciar acciones legales millonarias contra él.

Fue durante una nueva emisión de Nadie Dice Nada, el programa emblema, donde el conductor volvió a referirse a la polémica que se desató semanas atrás. En ese contexto, dejó entrever que el escándalo no solo lo llevó a comunicarse con el capitán de la Selección Argentina, sino que además mantuvo contacto con otros integrantes del plantel.

Qué habló Nico Occhiato con Leandro Paredes

Todo comenzó cuando Santi Talledo comentó en la mesa del programa de stream que había pasado por la peluquería y que su nuevo estilo lo hacía sentirse parecido a Leandro Paredes. La comparación generó una situación inesperada que llevó al conductor del ciclo a revelar detalles sobre el contacto que mantiene con algunos integrantes de la Scaloneta.

Aprovechando el momento, decidió enviarle un mensaje al jugador mencionado por su parecido con el actor. "Santi dice que se parece mucho a vos", leyó al aire mientras aguardaban la reacción del futbolista ante la particular consulta.

La situación derivó en una chicana de Martín Garabal, quien quiso saber si ese era realmente el motivo del contacto o si también había aprovechado para felicitarlo por el reciente triunfo del equipo nacional. "Pero escuchame, ¿le mandaste una felicitación por el partido también o solo le mandaste eso? Porque ganaron ayer y capaz dice: 'Uy, un mensaje de Nico, seguro me felicita'".

Ante la pregunta, el conductor aclaró que esos intercambios ya habían ocurrido previamente y respondió: "No, no, de esas cosas ya hablé con ellos antes, pero por ahí nos están mirando, ¿te imaginás?".

Con esa respuesta, dejó en claro que el vínculo con los futbolistas continúa vigente y buscó llevar tranquilidad luego de los rumores que habían instalado un supuesto distanciamiento entre la plataforma de streaming y la figura del capitán argentino.

     

 

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