Maxi López reveló la jugada apuesta que hizo con Daniela Christiansson por el duelo entre Argentina y Suiza

Además, Maxi reconoció que será un encuentro especial por el vínculo de Daniela con el país europeo pero que tiene un claro favorito: "Es picante, linda, pero bien. El corazón está con la familia, con mis hijos, pero hoy quiero que gane Argentina, que siga avanzando. No creo que haya problema".

Qué dijo Maxi López de Lionel Messi

Lionel Messi protagonizó un gesto que emocionó a todos durante la previa del partido entre Argentina y Jordania. Mientras la Selección realizaba la entrada en calor, el capitán argentino se apartó por unos segundos de sus compañeros y fue directamente a saludar a Maxi López, quien se encontraba cubriendo el Mundial para Telefe junto a Sofi Martínez.

El inesperado acercamiento de Messi sorprendió por completo al exdelantero, que no esperaba ese gesto y terminó fundiéndose en un abrazo cargado de emoción con el astro argentino. La escena, registrada por las cámaras de la transmisión, mostró a Maxi visiblemente movilizado hasta las lágrimas.

El saludo tuvo un significado especial por la historia que une a ambos. Maxi y Messi compartieron sus primeros años en el plantel profesional del Barcelona, cuando el rosarino comenzaba a dar sus primeros pasos en el fútbol de elite. Con el paso del tiempo, cada uno siguió su propio camino, pero aquel vínculo construido en sus comienzos quedó intacto.

"Les voy a contar una cosa. Me parece que lo abracé muy fuerte. Le di el abrazo de todos los argentinos. Fue un abrazo apretado, sentido y hermoso por lo que lo quieren mis hijos", expresó Maxi entre lágrimas a Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, todavía conmovido por el gesto que tuvo Messi con él.

La emoción del exfutbolista continuó cuando intentó explicar lo que significó reencontrarse con el capitán argentino y otros referentes de la Selección. "Verlo a él, verlo a Rodri De Paul... Me emociona", alcanzó a decir López, con la voz entrecortada.

La emoción le ganó por completo: intentó continuar con sus palabras, pero no pudo contener las lágrimas y prefirió desviar la mirada hacia el campo de juego para recomponerse. " Lo que genera...", agregó todavía quebrado por el momento que acababa de vivir.

Ya más tranquilo, Maxi recordó el vínculo que mantiene con Messi desde aquella etapa en el conjunto catalán. " Compartimos muchas cosas", expresó al hablar del período que ambos coincidieron en Barcelona entre 2005 y mediados de 2006.