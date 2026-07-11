En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Alexis Mac Allister
Selección Argentina
MUNDIAL 2026

El golazo de cabeza de Alexis Mac Allister para abrir el partido de la Selección Argentina ante Suiza

El mediocampista de la Albiceleste anotó de cabeza a los 9 minutos del primer tiempo tras una gran asistencia de Lionel Messi desde el tiro de esquina.

Banner Seguinos en google DESK
Foto: Reuters 

Foto: Reuters 

El combinado nacional impuso sus condiciones desde el comienzo en Kansas City, traduciendo su ambición ofensiva en una rápida ventaja en el marcador antes de cumplirse los primeros diez minutos del compromiso eliminatorio. La primera aproximación de peligro concreto sobre el área helvética se registró a los 8 minutos, cuando probó Alexis Mac Allister desde afuera del área. La acción nació luego de una buena jugada colectiva, donde el volante remató, pero su disparo se desvió en un defensor suizo y se fue al córner, marcando de forma prematura el primer llamado de atención serio para la estructura defensiva del conjunto europeo comandado por Murat Yakin.

Leé también La feroz polémica que involucra a Cami Mayan, Alexis Mac Allister y parte de la Selección Argentina
La feroz polémica que involucra a Cami Mayan, Alexis Mac Allister y parte de la Selección Argentina.

La insistencia y la precisión en la ejecución de la pelota parada le darían el festejo inmediato a la parcialidad albiceleste en la siguiente jugada del encuentro. A los nueve minutos del primer tiempo, se gritó el gol de la Selección argentina: Alexis Mac Allister hizo el 1-0 para desatar la locura en el Arrowhead Stadium. La jugada se gestó tras un córner desde la izquierda de Lionel Messi, donde Alexis se elevó de forma perfecta en el primer palo y metió un buen cabezazo para desviar la pelota, la cual se le metió en el segundo palo al arquero Kobel, decretando una ventaja clave y tempranera para el vigente campeón del mundo en busca del pase a las semifinales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Alexis Mac Allister Selección Argentina Suiza
Notas relacionadas
El mal momento que vivió la mamá de un jugador de la Selección Argentina antes del partido con Egipto
Lionel Messi va por otro récord en el Mundial 2026: quedó a cinco goles de una marca histórica
Polémica: Noruega reclamó que la pelota pegó en un cable de la cámara antes del empate de Inglaterra

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar