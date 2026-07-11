El golazo de cabeza de Alexis Mac Allister para abrir el partido de la Selección Argentina ante Suiza

La insistencia y la precisión en la ejecución de la pelota parada le darían el festejo inmediato a la parcialidad albiceleste en la siguiente jugada del encuentro. A los nueve minutos del primer tiempo, se gritó el gol de la Selección argentina: Alexis Mac Allister hizo el 1-0 para desatar la locura en el Arrowhead Stadium. La jugada se gestó tras un córner desde la izquierda de Lionel Messi, donde Alexis se elevó de forma perfecta en el primer palo y metió un buen cabezazo para desviar la pelota, la cual se le metió en el segundo palo al arquero Kobel, decretando una ventaja clave y tempranera para el vigente campeón del mundo en busca del pase a las semifinales.