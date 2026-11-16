Atención, Boca: el jugador que entrenó diferenciado y ¿podría perderse la final ante Atlético Mineiro?

Boca Juniors inició este lunes en el predio de Ezeiza la semana de preparación más importante del año con una novedad seguida de cerca por el cuerpo técnico: Lautaro Blanco no entrenó a la par del grupo en la primera práctica previa a la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se disputará el próximo sábado en Barranquilla. El lateral izquierdo, quien ya había quedado al margen del partido del sábado ante Banfield por fatiga muscular producto de la acumulación de encuentros, continuó trabajando de manera diferenciada junto a Rodrigo Battaglia, el otro futbolista del plantel que no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico.