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Atención, Boca: el jugador que entrenó diferenciado y ¿podría perderse la final ante Atlético Mineiro?

El futbolista trabajó diferenciado en Ezeiza y en Boca evalúan si llegará a la final del sábado ante Atlético Mineiro. Los detalles.

Rodolfo Arruabarrena. 

Rodolfo Arruabarrena. 

Boca Juniors inició este lunes en el predio de Ezeiza la semana de preparación más importante del año con una novedad seguida de cerca por el cuerpo técnico: Lautaro Blanco no entrenó a la par del grupo en la primera práctica previa a la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se disputará el próximo sábado en Barranquilla. El lateral izquierdo, quien ya había quedado al margen del partido del sábado ante Banfield por fatiga muscular producto de la acumulación de encuentros, continuó trabajando de manera diferenciada junto a Rodrigo Battaglia, el otro futbolista del plantel que no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico.

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Foto: Reuters

Lejos de generar alarma dentro de la delegación azul y oro, la decisión responde a una planificación preventiva diseñada por Rodolfo Arruabarrena y sus colaboradores. Pese a no haber sumado minutos en la semifinal de la Copa Argentina, Blanco es el jugador de Boca que mayor cantidad de minutos disputó a lo largo del segundo semestre, una seguidilla de exigencia máxima que terminó pasándole factura. Si bien no presentó ningún tipo de lesión clínica, finalizó el compromiso frente a Defensa y Justicia al límite de sus posibilidades físicas, motivo por el cual el entrenador resolvió preservarlo el último fin de semana contra el Taladro.

Cuándo volverá a entrenar Lautaro Blanco con el plantel y qué pasa con el resto del equipo

La hoja de ruta trazada por el cuerpo técnico establece que el defensor rosarino incremente las cargas de trabajo de manera progresiva durante los próximos días, por lo que no se descarta que este martes vuelva a realizar una rutina especial separado del resto de sus compañeros. No obstante, en el club confían plenamente en que su presencia dentro del once titular en Colombia no corre riesgo.

El objetivo es que Blanco se reincorpore a los trabajos grupales a más tardar este miércoles, en lo que será el último entrenamiento en Ezeiza antes de emprender el vuelo hacia Barranquilla, de modo tal que pueda practicar con total normalidad una vez que el equipo se instale en territorio colombiano. Esta puesta a punto individualizada busca minimizar cualquier riesgo de recaída dada la relevancia táctica que el lateral posee en el esquema del "Vasco".

Mientras tanto, los futbolistas que tuvieron acción el sábado en la victoria ante Banfield realizaron tareas regenerativas sin inconvenientes y aumentarán gradualmente la intensidad de los ejercicios a medida que se acerque el cruce decisivo contra Atlético Mineiro, un compromiso clave en el objetivo de Boca de volver a conquistar un título internacional después de 18 años.

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