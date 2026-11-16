Preocupación en Boca: cómo está Leandro Paredes a días de la final de la Copa Sudamericana

La goleada por 3-0 de Boca Juniors frente a Banfield, correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina, dejó una imagen que encendió brevemente las alarmas en el mundo azul y oro: Leandro Paredes pidió el cambio en el segundo tiempo a tan solo cinco días de la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la preocupación se disipó rápidamente luego de confirmarse que el capitán sufrió únicamente un golpe en el gemelo derecho y salió por cansancio, sin presentar una lesión muscular, por lo que su presencia desde el arranque ante Atlético Mineiro no corre ningún riesgo.