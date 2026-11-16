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Preocupación en Boca: cómo está Leandro Paredes a días de la final de la Copa Sudamericana

Tras pedir el cambio ante Banfield por un golpe y cansancio, Leandro Paredes ¿se pierde la final de la Copa Sudamericana?

Leandro Paredes

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La goleada por 3-0 de Boca Juniors frente a Banfield, correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina, dejó una imagen que encendió brevemente las alarmas en el mundo azul y oro: Leandro Paredes pidió el cambio en el segundo tiempo a tan solo cinco días de la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la preocupación se disipó rápidamente luego de confirmarse que el capitán sufrió únicamente un golpe en el gemelo derecho y salió por cansancio, sin presentar una lesión muscular, por lo que su presencia desde el arranque ante Atlético Mineiro no corre ningún riesgo.

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El episodio tuvo lugar cuando restaban aproximadamente veinte minutos para la conclusión del encuentro en Mendoza. Con el Xeneize arriba en el marcador por 2-0, el mediocampista campeón del mundo fue al piso con determinación para quitarle la pelota a David Zalazar, quien intentaba encabezar un avance para el Taladro. Si bien la intervención despertó de inmediato los aplausos desde las tribunas, al ponerse de pie Paredes dio unos pocos pasos, dirigió su mirada hacia el banco de suplentes y levantó la mano solicitando la modificación.

A pesar de ese gesto, el volante permaneció algunos instantes más dentro del terreno de juego hasta que Leandro Lozano convirtió el tercer gol del equipo. Recién después de esa conquista fue reemplazado por Tomás Belmonte y abandonó el campo bajo una cerrada ovación de los simpatizantes de Boca presentes en el estadio. Posteriormente, tras el pitazo final, se lo observó con hielo aplicado en la zona del gemelo derecho para desinflamar el impacto recibido.

Qué dijeron Leandro Paredes y Rodolfo Arruabarrena sobre su estado físico antes de viajar a Barranquilla

Una vez finalizado el partido, el propio futbolista se encargó de llevar calma y explicar que su salida formaba parte del plan de dosificación de cargas estipulado por el cuerpo técnico: “Estaba más o menos previsto que jugara esa cantidad de minutos, así que era el momento adecuado para salir”, aseguró el capitán, despejando cualquier especulación sobre un problema físico de gravedad.

En la misma sintonía se expresó el entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien ratificó el buen estado del referente y elogió su liderazgo dentro del plantel: “Salió bien, solo por cansancio. No ha tenido una pretemporada. Es el capitán, el líder para nosotros, sabe mantener el ritmo. Las palabras que pueda decir son todas de elogio”. Además, el técnico se permitió distender el clima con una broma sobre la convivencia diaria en la concentración: “En el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen. Es gratificante tener un jugador de esa categoría”.

De este modo, lo ocurrido frente a Banfield no altera en absoluto la planificación deportiva de Boca Juniors de cara al duelo decisivo en el plano continental. Sin secuelas musculares tras la semifinal, Paredes continuará con la preparación habitual junto al resto del plantel para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.

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