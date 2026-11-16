Preocupación en Boca: cómo está Leandro Paredes a días de la final de la Copa Sudamericana

En la misma sintonía se expresó el entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien ratificó el buen estado del referente y elogió su liderazgo dentro del plantel: “Salió bien, solo por cansancio. No ha tenido una pretemporada. Es el capitán, el líder para nosotros, sabe mantener el ritmo. Las palabras que pueda decir son todas de elogio”. Además, el técnico se permitió distender el clima con una broma sobre la convivencia diaria en la concentración: “En el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen. Es gratificante tener un jugador de esa categoría”.

De este modo, lo ocurrido frente a Banfield no altera en absoluto la planificación deportiva de Boca Juniors de cara al duelo decisivo en el plano continental. Sin secuelas musculares tras la semifinal, Paredes continuará con la preparación habitual junto al resto del plantel para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.