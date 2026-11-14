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Boca goleó 3-0 a Banfield y llegó a la final de la Copa Argentina

El equipo de Rodolfo Arruabarrena logró meterse en una nueva final y enfrentará a Platense para quedarse con el torneo federal. El Xeneize goleó y fue superior al Taladro.

Foto: Reuters

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Boca y Banfield se enfrentaron por las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y el Xeneize se impuso por 3-0 para llegar a la final. Ahora, lo espera Platense, que ya consiguió su clasificación a la definición del certamen.

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Boca y Banfield buscan meterse en la final de la Copa Argentina.

Sobre el final de un primer tiempo parejo, Santiago Ascacibar se filtró en el área, recibió un pase pinchado delicioso de Paredes y la ubicó contra un palo de cabeza para el 1-0.

Ya, en el complemento, Sebastián Villa enganchó para su derecha recostado sobre la izquierda y la clavó al segundo palo para empezar a liquidar el partido.

Luego, con un Taladro totalmente abierto, Lozano apareció por el segundo palo como un fantasma y la empujó tras un centro de Villa para el tercero.

@bocajuniors

@bocajuniors

Formaciones y autoridades

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Lautaro Gómez, Tomás Adoryan, Federico Medina; Adrián Balboa y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Los árbitros del partido entre Boca y Banfield

  • Árbitro principal: Nazareno Arasa
  • Asistente 1: Gabriel Chade
  • Asistente 2: Pablo Gualtieri
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Diego Romero
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