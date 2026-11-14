Boca goleó 3-0 a Banfield y llegó a la final de la Copa Argentina

Formaciones y autoridades
Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Lautaro Gómez, Tomás Adoryan, Federico Medina; Adrián Balboa y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Los árbitros del partido entre Boca y Banfield
- Árbitro principal: Nazareno Arasa
- Asistente 1: Gabriel Chade
- Asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Diego Romero