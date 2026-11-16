En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
FÚTBOL

Siete partidos por cuatro títulos: el exigente calendario de Boca para cerrar el 2026

Tras meterse en la final de la Copa Argentina, Boca tiene por delante hasta siete partidos en los que puede ganar cuatro títulos.

Tras meterse en la final de la Copa Argentina

Tras meterse en la final de la Copa Argentina, Boca tiene por delante hasta siete partidos en los que puede ganar cuatro títulos.

Boca Juniors atraviesa un tramo decisivo de la temporada con la ambición intacta. Luego de haberse quedado con la tabla anual, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena respaldó dentro del campo de juego la premisa del entrenador de no conformarse —“no podemos hacer la plancha”— y goleó 3-0 a Banfield para sacar boleto a una nueva definición: la final de la Copa Argentina.

Leé también Boca y Banfield buscan un lugar en la final de la Copa Argentina: ¿qué equipo pondrá Arruabarrena?
Boca y Banfield buscan meterse en la final de la Copa Argentina.

Con el pasaje asegurado al duelo decisivo del certamen más federal del país, el Xeneize mantiene latente la posibilidad de conquistar otros cuatro títulos en un máximo de siete encuentros posibles de aquí hasta el cierre del año calendario, el próximo 19 de diciembre.

Hasta el momento, el conjunto de la Ribera tiene tres compromisos oficialmente confirmados en su agenda inmediata. El primero será la gran cita continental: el sábado 21 de noviembre, desde las 19:30, enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Inmediatamente después del viaje a Colombia, la atención se trasladará al ámbito local con los playoffs del Torneo Clausura, competencia en la que Boca ya se encuentra clasificado y disputará los octavos de final en La Bombonera el miércoles 25 de noviembre, cruce en el que aguarda por Independiente Rivadavia o Huracán. El tercer encuentro ya pautado es la final de la Copa Argentina frente a Platense, programada en principio para el miércoles 2 de diciembre, aunque su fecha podría sufrir modificaciones en caso de que el equipo azul y oro continúe avanzando en el torneo doméstico.

Por qué Boca podría disputar siete partidos y pelear por cuatro títulos hasta diciembre

La cuenta de siete encuentros surge de las instancias eliminatorias que el Xeneize afrontaría si sostiene su andar ganador en el plano local. En caso de superar los octavos de final del Torneo Clausura, deberá disputar los cuartos de final, las semifinales y la eventual definición por el título, prevista para el sábado 12 de diciembre en La Plata.

Si logra consagrarse campeón del Clausura, Boca obtendrá automáticamente el derecho a disputar el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre, partido que bajará el telón oficial de la temporada del fútbol argentino y que representaría la cuarta corona en juego en esta recta final.

Cuál es el posible cronograma de Boca hasta fin de año

  • Sábado 21 de noviembre (19:30): Boca vs. Atlético Mineiro | Final de la Copa Sudamericana.

  • Miércoles 25 de noviembre: Boca vs. Independiente Rivadavia o Huracán | Octavos de final del Torneo Clausura.

  • Fin de semana del 29 de noviembre: Cuartos de final del Torneo Clausura (si clasifica).

  • Miércoles 2 de diciembre: Boca vs. Platense | Final de la Copa Argentina (sujeta a cambios si avanza en el Clausura).

  • Fin de semana del 6 de diciembre: Semifinal del Torneo Clausura (si clasifica).

  • Sábado 12 de diciembre: Final del Torneo Clausura (si clasifica).

  • Sábado 19 de diciembre: Trofeo de Campeones (si gana el Torneo Clausura).

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca
Notas relacionadas
Boca goleó 3-0 a Banfield y llegó a la final de la Copa Argentina
Preocupación en Boca: cómo está Leandro Paredes a días de la final de la Copa Sudamericana
Se confirmó al árbitro para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: sus antecedentes con el Xeneize

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar