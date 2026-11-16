Siete partidos por cuatro títulos: el exigente calendario de Boca para cerrar el 2026

Por qué Boca podría disputar siete partidos y pelear por cuatro títulos hasta diciembre

La cuenta de siete encuentros surge de las instancias eliminatorias que el Xeneize afrontaría si sostiene su andar ganador en el plano local. En caso de superar los octavos de final del Torneo Clausura, deberá disputar los cuartos de final, las semifinales y la eventual definición por el título, prevista para el sábado 12 de diciembre en La Plata.

Si logra consagrarse campeón del Clausura, Boca obtendrá automáticamente el derecho a disputar el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre, partido que bajará el telón oficial de la temporada del fútbol argentino y que representaría la cuarta corona en juego en esta recta final.

Cuál es el posible cronograma de Boca hasta fin de año