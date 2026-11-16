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Atlético Mineiro, a los golpes: cómo fue el mes previo a la final de la Copa Sudamericana para el rival de Boca

El conjunto brasileño arriba a la definición del sábado en Barranquilla tras acumular siete partidos seguidos sin victorias.

Atlético Mineiro, a los golpes: cómo fue el mes previo a la final de la Copa Sudamericana para el rival de Boca

Mientras Boca Juniors desembarca en la definición continental impulsado por haberse consagrado campeón de la tabla anual y por acceder a la final de la Copa Argentina tras golear a Banfield, el panorama de su adversario es completamente opuesto. Atlético Mineiro llega a la final de la Copa Sudamericana atravesando una marcada crisis de resultados, luego de acumular siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria durante el último mes previo al duelo del próximo sábado a las 19:30 en Barranquilla.

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El inicio de esta serie adversa para el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez se produjo en el Estadio Centenario de Montevideo, donde cayó por 2 a 0 frente a Montevideo City Torque en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Aunque aquel traspié le añadió suspenso a la llave, el elenco brasileño logró sostener la clasificación gracias al 3 a 0 que había conseguido en el partido de ida.

Sin embargo, a partir de esa clasificación el rendimiento del equipo entró en caída libre tanto en el torneo local como en las copas domésticas. Pocos días después perdió 3 a 2 ante Flamengo en el Estadio Maracaná y, en la jornada siguiente, sufrió una dolorosa derrota como local en el clásico frente a Cruzeiro por un tempranero gol de Arthur Jorge. Su mal momento en el Brasileirao se prolongó una semana más con una nueva caída, esta vez frente a Botafogo en el Estadio Nilton Santos. Recién este sábado logró volver a sumar en el campeonato al empatar sin goles como visitante frente a Mirassol.

Cómo afectó esta mala racha a Atlético Mineiro en el Brasileirao y en la Copa de Brasil

Esta sucesión de resultados negativos tuvo un impacto directo en las aspiraciones anuales del club de Belo Horizonte en ambos frentes nacionales:

  • Retroceso en el Brasileirao: la caída en el rendimiento provocó que el equipo descendiera hasta el séptimo puesto de la tabla, quedando fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores cuando restan apenas tres fechas para el cierre del certamen y habiendo disputado un partido más que sus rivales directos, ya que adelantó su compromiso previsto originalmente para el miércoles debido a la final ante el Xeneize.

  • Eliminación en la Copa de Brasil: en medio de la crisis en la liga, el Galo quedó eliminado del certamen federal a manos de Gremio. Tras caer por 2 a 0 en Porto Alegre, no logró revertir la serie en Belo Horizonte e igualó 1 a 1, otorgándole el pasaje a un conjunto gaucho que actualmente ocupa puestos de descenso.

Con este escenario complejo a cuestas, Atlético Mineiro intentará cortar su sequía de triunfos nada menos que en la definición ante Boca, buscando además dejar atrás el recuerdo de sus recientes frustraciones internacionales: en la edición pasada de la Copa Sudamericana cayó por penales en la final ante Lanús, mientras que en 2024 perdió la final de la Copa Libertadores por 3 a 1 frente a Botafogo en el Estadio Monumental, pese a haber jugado con un hombre de más durante gran parte del encuentro.

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