Atlético Mineiro, a los golpes: cómo fue el mes previo a la final de la Copa Sudamericana para el rival de Boca

Sin embargo, a partir de esa clasificación el rendimiento del equipo entró en caída libre tanto en el torneo local como en las copas domésticas. Pocos días después perdió 3 a 2 ante Flamengo en el Estadio Maracaná y, en la jornada siguiente, sufrió una dolorosa derrota como local en el clásico frente a Cruzeiro por un tempranero gol de Arthur Jorge. Su mal momento en el Brasileirao se prolongó una semana más con una nueva caída, esta vez frente a Botafogo en el Estadio Nilton Santos. Recién este sábado logró volver a sumar en el campeonato al empatar sin goles como visitante frente a Mirassol.