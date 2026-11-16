Atlético Mineiro, a los golpes: cómo fue el mes previo a la final de la Copa Sudamericana para el rival de Boca

Mientras Boca Juniors desembarca en la definición continental impulsado por haberse consagrado campeón de la tabla anual y por acceder a la final de la Copa Argentina tras golear a Banfield, el panorama de su adversario es completamente opuesto. Atlético Mineiro llega a la final de la Copa Sudamericana atravesando una marcada crisis de resultados, luego de acumular siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria durante el último mes previo al duelo del próximo sábado a las 19:30 en Barranquilla.