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"Es mi rueda de auxilio": el tremendo elogio de Leandro Paredes para un juvenil de Boca tras el triunfo ante Estudiantes

El volante de Boca brilló en la victoria ante Estudiantes y dedicó un especial reconocimiento a su ladero en la mitad de la cancha. Los detalles.

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Leandro Paredes. 

Leandro Paredes. 

Boca Juniors superó por la mínima diferencia a Estudiantes de La Plata (1-0) en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco del encuentro postergado correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura. Pese a que Santiago Ascacíbar fue el autor del gol del triunfo ante su exequipo, la gran figura del partido resultó ser Leandro Paredes.

Leé también Boca le ganó a Estudiantes en Huracán y logró la primera victoria del torneo
@LADOCETWITTERA

El capitán fue titular y disputó casi la totalidad del encuentro ante el Pincha, consolidándose como el pilar fundamental del mediocampo diseñado por el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. A su lado se desempeñó el juvenil Milton Delgado, otro de los puntos altos del Xeneize en el Palacio Ducó, quien incluso tuvo el reconocimiento de recibir la cinta de capitán tras la salida del mediocampista campeón del mundo.

Qué dijo Leandro Paredes sobre Milton Delgado tras ganarle a Estudiantes

En diálogo con TNT Sports al término del cotejo, el exjugador de la Roma y del Paris Saint-Germain no escatimó en halagos para su compañero en la zona central: “Delgado es mi rueda de auxilio”, expresó Paredes.

En esa misma línea, el volante de la Selección Argentina felicitó al juvenil surgido de las divisiones inferiores del club por haber llevado el brazalete en los minutos finales del partido: “Que use la cinta de capitán es un premio para él por todo lo que es para nosotros, por cómo se entrena, lo que trabaja para el club”.

Posteriormente, el referente de la Ribera profundizó sus conceptos sobre la proyección del mediocampista: “Es un chico muy humilde, escucha mucho y ojalá siga en este camino porque tiene un gran futuro”, destacando a Delgado como uno de los talentos más prometedores que posee el fútbol argentino en esa posición.

Cómo funcionó la mitad de la cancha de Boca en el Estadio Tomás Adolfo Ducó

Durante el desarrollo del juego, Boca fue superior y dejó una imagen muy convincente en la mitad de la cancha, sector donde coincidieron en el esquema titular Leandro Paredes, Tomás Aranda y Milton Delgado. La jugada decisiva del encuentro se produjo a segundos del entretiempo, cuando Santiago Ascacíbar anotó el único tanto de la tarde noche para sellar el 1-0 definitivo.

En este proceso, Paredes le aporta su cuota de experiencia y jerarquía a las promesas juveniles que el Vasco Arruabarrena promueve en la máxima categoría. De esta manera, Delgado se convirtió en la columna del equipo junto al campeón del mundo, conformando una dupla que le dio solvencia y juego al conjunto xeneize en Parque Patricios.

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