"Es mi rueda de auxilio": el tremendo elogio de Leandro Paredes para un juvenil de Boca tras el triunfo ante Estudiantes

Posteriormente, el referente de la Ribera profundizó sus conceptos sobre la proyección del mediocampista: “Es un chico muy humilde, escucha mucho y ojalá siga en este camino porque tiene un gran futuro”, destacando a Delgado como uno de los talentos más prometedores que posee el fútbol argentino en esa posición.

Cómo funcionó la mitad de la cancha de Boca en el Estadio Tomás Adolfo Ducó

Durante el desarrollo del juego, Boca fue superior y dejó una imagen muy convincente en la mitad de la cancha, sector donde coincidieron en el esquema titular Leandro Paredes, Tomás Aranda y Milton Delgado. La jugada decisiva del encuentro se produjo a segundos del entretiempo, cuando Santiago Ascacíbar anotó el único tanto de la tarde noche para sellar el 1-0 definitivo.

En este proceso, Paredes le aporta su cuota de experiencia y jerarquía a las promesas juveniles que el Vasco Arruabarrena promueve en la máxima categoría. De esta manera, Delgado se convirtió en la columna del equipo junto al campeón del mundo, conformando una dupla que le dio solvencia y juego al conjunto xeneize en Parque Patricios.