En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
BÚSQUEDA LABORAL HISTÓRICA

El trabajo soñado: buscan un "Jefe de seguimiento" para que vea todos los partidos del Mundial 2026

Se lanzó una búsqueda laboral histórica para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El elegido deberá seguir los 104 encuentros desde una oficina en Nueva York.

El trabajo soñado: buscan un Jefe de seguimiento para que vea todos los partidos del Mundial 2026

Para cualquier fanático del fútbol, la idea de ver cada segundo de la Copa del Mundo ya es un plan ideal. Sin embargo, la cadena de televisión Fox Sports decidió elevar la apuesta con una propuesta sin precedentes: pagarán 50 mil dólares por ver los 104 partidos del Mundial 2026. Esta oferta de trabajo inédita busca a una persona capaz de monitorear el desarrollo de la transmisión oficial a través de la plataforma de streaming Fox One durante la máxima cita futbolística.

Leé también ¿Llega al Mundial? Se conoció el grado de la lesión de Julián Álvarez tras el choque por Champions
¿llega al mundial? se conocio el grado de la lesion de julian alvarez tras el choque por champions
image

La búsqueda oficial, denominada "Jefe de Seguimiento de la Copa Mundial de FOX One", fue anunciada este martes junto al sitio de empleos Indeed. El afortunado que resulte seleccionado no solo tendrá una remuneración envidiable por un trabajo de corta duración, sino que lo hará desde un entorno privilegiado: una oficina especial montada en el corazón de Times Square, en la ciudad de Nueva York.

En qué consiste el trabajo de "Jefe de Seguimiento" del Mundial

La tarea principal del contratado será seguir el minuto a minuto de la cobertura de FOX Sports de los 104 partidos en resolución 4K. El objetivo es controlar el desempeño de la plataforma FOX One y asegurar que la experiencia del usuario sea óptima.

No obstante, no se trata solo de observar la pantalla. Según informó la compañía, el candidato deberá tener criterio para crear y compartir contenido en redes sociales durante todo el torneo. Se busca a alguien que pueda vivir y celebrar cada historia y cada momento emocionante, transformando la experiencia técnica de monitoreo en contenido atractivo para las audiencias digitales. “Un candidato comprometido obtendrá el trabajo de su vida”, afirmó Robert Gottlieb, presidente de marketing de FOX Sports.

Cuáles son los requisitos para postularse a la oferta de Fox Sports

Al tratarse de un empleo formal con una responsabilidad de seguimiento crítico, la empresa ha establecido una serie de condiciones y pasos obligatorios para los interesados. Para encontrar al perfil ideal, Fox Sports utilizará la tecnología de Indeed, por lo que es fundamental tener presencia en dicha plataforma.

Los requisitos y pasos a seguir son los siguientes:

  • Contar con perfil activo: Es necesario iniciar sesión o crear una cuenta en Indeed.

  • Experiencia comprobable: Se busca personal con habilidades en periodismo, entrevistas y creación de contenido.

  • Visibilidad del perfil: Se debe actualizar la configuración del perfil a la opción "Los empleadores pueden encontrarte" para que el equipo de reclutamiento pueda visualizar los datos.

  • Prueba de creatividad: Los postulantes deben publicar un video corto en redes sociales explicando por qué son los candidatos perfectos, utilizando el hashtag #ChiefWorldCupWatcher.

Hasta cuándo hay tiempo de aplicar para el puesto

La convocatoria tiene una fecha límite próxima. Los interesados tienen tiempo de renovar sus datos y actualizar sus perfiles hasta el 17 de mayo. Pasada esa fecha, el equipo de reclutamiento contactará directamente a los perfiles que mejor se ajusten a las necesidades de la cadena para invitarlos formalmente a la postulación final.

Esta iniciativa surge ante lo que se prevé será un torneo histórico con 48 selecciones, lo que demanda una cobertura técnica y creativa de la misma magnitud. Si cumplís con los requisitos y estás dispuesto a mudarte temporalmente a Nueva York para respirar fútbol las 24 horas, esta podría ser la oportunidad definitiva para profesionalizar tu pasión por la pelota.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026
Notas relacionadas
Dramática lesión de Giorgian De Arrascaeta: ¿Se queda afuera del Mundial 2026?
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó qué pasará con la Selección de Irán en el Mundial 2026
Polémica en Francia: la estrella que podría quedarse afuera del Mundial 2026

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar