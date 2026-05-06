El trabajo soñado: buscan un "Jefe de seguimiento" para que vea todos los partidos del Mundial 2026

No obstante, no se trata solo de observar la pantalla. Según informó la compañía, el candidato deberá tener criterio para crear y compartir contenido en redes sociales durante todo el torneo. Se busca a alguien que pueda vivir y celebrar cada historia y cada momento emocionante, transformando la experiencia técnica de monitoreo en contenido atractivo para las audiencias digitales. “Un candidato comprometido obtendrá el trabajo de su vida”, afirmó Robert Gottlieb, presidente de marketing de FOX Sports.

Cuáles son los requisitos para postularse a la oferta de Fox Sports

Al tratarse de un empleo formal con una responsabilidad de seguimiento crítico, la empresa ha establecido una serie de condiciones y pasos obligatorios para los interesados. Para encontrar al perfil ideal, Fox Sports utilizará la tecnología de Indeed, por lo que es fundamental tener presencia en dicha plataforma.

Los requisitos y pasos a seguir son los siguientes:

Contar con perfil activo: Es necesario iniciar sesión o crear una cuenta en Indeed.

Experiencia comprobable: Se busca personal con habilidades en periodismo, entrevistas y creación de contenido .

Visibilidad del perfil: Se debe actualizar la configuración del perfil a la opción "Los empleadores pueden encontrarte" para que el equipo de reclutamiento pueda visualizar los datos.

Prueba de creatividad: Los postulantes deben publicar un video corto en redes sociales explicando por qué son los candidatos perfectos, utilizando el hashtag #ChiefWorldCupWatcher.

Hasta cuándo hay tiempo de aplicar para el puesto

La convocatoria tiene una fecha límite próxima. Los interesados tienen tiempo de renovar sus datos y actualizar sus perfiles hasta el 17 de mayo. Pasada esa fecha, el equipo de reclutamiento contactará directamente a los perfiles que mejor se ajusten a las necesidades de la cadena para invitarlos formalmente a la postulación final.

Esta iniciativa surge ante lo que se prevé será un torneo histórico con 48 selecciones, lo que demanda una cobertura técnica y creativa de la misma magnitud. Si cumplís con los requisitos y estás dispuesto a mudarte temporalmente a Nueva York para respirar fútbol las 24 horas, esta podría ser la oportunidad definitiva para profesionalizar tu pasión por la pelota.