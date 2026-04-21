Estalló Thiago Medina contra Daniela Celis y lanzó un filoso reproche que dejó todo al descubierto

Lejos de calmarse, continuó expresando su decepción. "Yo la amo con toda mi vida a ella. Obviamente en un momento le pregunté si estaban y me dijo que no, pero bueno, no lo sé sinceramente. Ella que haga lo que quiera, por algo le di su espacio, me fui de la casa, ya no vivo más con ella", sostuvo.

La decisión ya estaba tomada: Thiago dejó el hogar que compartían al no poder soportar la situación. El dolor era demasiado grande. "Si ella quiere hacer las cosas que las haga tranquilas sin pensar en mí", agregó, intentando mostrarse firme.

Pero su expresión, claramente, decía otra cosa. Su mirada y su tono reflejaban una herida abierta. "Que las haga tranquila, sin pensarlo", repitió, aunque sus palabras parecían esconder un pedido desesperado.

Finalmente, abrió por completo su corazón al responder una pregunta clave. "Me preguntan acá si siento todavía algo por ella. Sí, la amo con toda mi vida, siento muchas cosas por ella pero tampoco la voy a estar obligando a que esté conmigo", concluyó, dejando al descubierto que el amor sigue intacto, aunque la historia, al menos por ahora, parezca haber llegado a su fin.

Thiago Medina - captura Tik Tok

Cómo es la casa a la que se mudó Thiago Medina tras su ruptura con Daniela Celis

Thiago Medina dio un paso clave en lo personal y finalmente abandonó la vivienda que compartía con su expareja, Daniela Celis, con quien además tiene a sus dos hijas, las gemelas Laia y Aimé.

Aunque la relación amorosa entre ambos había llegado a su fin hace ya un tiempo, lo cierto es que continuaban conviviendo bajo el mismo techo, sosteniendo una dinámica familiar por el bienestar de las pequeñas. En ese contexto, cada uno llevaba su rutina de manera independiente, incluso descansando en habitaciones separadas.

Sin embargo, con el correr de los días, el ex participante de Gran Hermano sintió que necesitaba dar un giro en su vida cotidiana. Fue entonces cuando decidió plantearle a Daniela Celis su intención de mudarse y comenzar una etapa distinta, con mayor privacidad y autonomía. La propuesta fue bien recibida por la influencer, quien entendió el momento y lo acompañó en la decisión.

thiago medina fotos nueva casa tras separarse de daniela celis 3

Ya instalado en su nuevo espacio, Thiago Medina comenzó a mostrar algunos detalles de su presente a través de sus redes sociales. Desde su cuenta de Instagram publicó imágenes del lugar donde ahora vive, dejando ver un ambiente sencillo, prolijo y con buena iluminación natural, acorde a un estilo de vida tranquilo.

En una de las publicaciones, el joven optó por un mensaje breve pero llamativo: "Sin", acompañado por el emoji de una boca en silencio, lo que dejó entrever que prefiere resguardarse y no exponer demasiado lo que siente en este momento tan particular.

Las postales que compartió permiten observar un hogar modesto pero acogedor, con lo necesario para arrancar de nuevo. Se distingue un living comedor con salida hacia un pequeño patio, donde había ropa tendida secándose, además de una mesa funcional y una escalera de madera que conduce al sector superior.

thiago medina fotos nueva casa tras separarse de daniela celis

En esa planta alta se ubica su habitación, un espacio íntimo donde busca reconstruirse y encontrar calma. El lugar también parece estar pensado para recibir a sus hijas y compartir tiempo con ellas, manteniendo el vínculo cercano pese a los cambios.

De esta manera, Thiago Medina inicia una nueva etapa en su vida, marcada por la necesidad de independencia, luego de atravesar momentos difíciles, entre ellos el fuerte accidente en moto que sufrió hacia fines de 2025, que lo mantuvo internado durante varias semanas y significó un antes y un después en su historia personal.