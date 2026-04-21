Estalló Thiago Medina contra Daniela Celis y lanzó un filoso reproche que dejó todo al descubierto
Tras un primer período de silencio y resignación, los sentimientos de Thiago Medina hacia Daniela Celis mutaron en dolor y bronca contra la madre de sus hijas y así lo hizo saber públicamente.
21 abr 2026, 13:51
Estalló Thiago Medina contra Daniela Celis y lanzó un filoso reproche que dejó todo al descubierto
Está claro que quedará para siempre grabado en la memoria de Thiago Medina aquel momento en que recuperó la conciencia luego del accidente en moto que lo dejó internado en terapia intensiva por varias semanas el año pasado, cuando al abrir los ojos encontró a su lado de manera incondicional a Daniela Celis, la mamá de sus hijas, de quien por entonces se estaba separando y la esperanza de recomponer la pareja fue inevitable.
Sin embargo, ese momento cargado de ilusión no tardó en diluirse. Con el correr de los meses, la realidad se impuso con fuerza. Si bien Pestañela estuvo presente durante su recuperación y lo acompañó en ese difícil proceso, nunca cambió su postura: la relación ya estaba terminada.
Lo que en un principio fue esperanza, se convirtió luego en aceptación y finalmente en un profundo dolor. Más aún cuando comenzaron a circular imágenes y momentos en los que ella se mostraba muy cercana a Nick, reciente ex participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), quien además se presenta como el mejor amigo de Ian Lucas, influencer de moda tras su consagración en Masterchef Celebrity y su mediático vínculo con Evangelina Anderson. Esa seguidilla de escenas, donde se los ha visto a pura complicidad, entre juegos de seducción y miradas, terminó de golpear a Thiago.
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Invadido por la angustia, decidió romper el silencio y hacer un vivo a través de sus redes sociales donde expuso todo lo que sentía. Con la voz cargada de emoción, dejó en claro su postura. "Yo hice todo lo que pude hacer de mi parte. La apoyé en todo, todo, yo la apoyé en todo. Ella estaba ahí jugando a la enamorada y yo le estaba cocinando, ¿se entiende?", lanzó, visiblemente afectado.
Lejos de calmarse, continuó expresando su decepción. "Yo la amo con toda mi vida a ella. Obviamente en un momento le pregunté si estaban y me dijo que no, pero bueno, no lo sé sinceramente. Ella que haga lo que quiera, por algo le di su espacio, me fui de la casa, ya no vivo más con ella", sostuvo.
La decisión ya estaba tomada: Thiago dejó el hogar que compartían al no poder soportar la situación. El dolor era demasiado grande. "Si ella quiere hacer las cosas que las haga tranquilas sin pensar en mí", agregó, intentando mostrarse firme.
Pero su expresión, claramente, decía otra cosa. Su mirada y su tono reflejaban una herida abierta. "Que las haga tranquila, sin pensarlo", repitió, aunque sus palabras parecían esconder un pedido desesperado.
Finalmente, abrió por completo su corazón al responder una pregunta clave. "Me preguntan acá si siento todavía algo por ella. Sí, la amo con toda mi vida, siento muchas cosas por ella pero tampoco la voy a estar obligando a que esté conmigo", concluyó, dejando al descubierto que el amor sigue intacto, aunque la historia, al menos por ahora, parezca haber llegado a su fin.
Cómo es la casa a la que se mudó Thiago Medina tras su ruptura con Daniela Celis
Thiago Medina dio un paso clave en lo personal y finalmente abandonó la vivienda que compartía con su expareja, Daniela Celis, con quien además tiene a sus dos hijas, las gemelas Laia y Aimé.
Aunque la relación amorosa entre ambos había llegado a su fin hace ya un tiempo, lo cierto es que continuaban conviviendo bajo el mismo techo, sosteniendo una dinámica familiar por el bienestar de las pequeñas. En ese contexto, cada uno llevaba su rutina de manera independiente, incluso descansando en habitaciones separadas.
Sin embargo, con el correr de los días, el ex participante de Gran Hermano sintió que necesitaba dar un giro en su vida cotidiana. Fue entonces cuando decidió plantearle a Daniela Celis su intención de mudarse y comenzar una etapa distinta, con mayor privacidad y autonomía. La propuesta fue bien recibida por la influencer, quien entendió el momento y lo acompañó en la decisión.
Ya instalado en su nuevo espacio, Thiago Medina comenzó a mostrar algunos detalles de su presente a través de sus redes sociales. Desde su cuenta de Instagram publicó imágenes del lugar donde ahora vive, dejando ver un ambiente sencillo, prolijo y con buena iluminación natural, acorde a un estilo de vida tranquilo.
En una de las publicaciones, el joven optó por un mensaje breve pero llamativo: "Sin", acompañado por el emoji de una boca en silencio, lo que dejó entrever que prefiere resguardarse y no exponer demasiado lo que siente en este momento tan particular.
Las postales que compartió permiten observar un hogar modesto pero acogedor, con lo necesario para arrancar de nuevo. Se distingue un living comedor con salida hacia un pequeño patio, donde había ropa tendida secándose, además de una mesa funcional y una escalera de madera que conduce al sector superior.
En esa planta alta se ubica su habitación, un espacio íntimo donde busca reconstruirse y encontrar calma. El lugar también parece estar pensado para recibir a sus hijas y compartir tiempo con ellas, manteniendo el vínculo cercano pese a los cambios.
De esta manera, Thiago Medina inicia una nueva etapa en su vida, marcada por la necesidad de independencia, luego de atravesar momentos difíciles, entre ellos el fuerte accidente en moto que sufrió hacia fines de 2025, que lo mantuvo internado durante varias semanas y significó un antes y un después en su historia personal.