Video: así prendió fuego y mató a una cajera porque habló con su novio

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El caso generó conmoción por la violencia desatada y por el trasfondo: una discusión vinculada a una relación sentimental que escaló hasta un crimen atroz. Testigos describieron escenas de pánico dentro del comercio, mientras clientes y empleados intentaban auxiliar a la mujer atacada.

Otra cámara muestra a la agresora caminando en la calle y lleva la botella de alcohol en un bolsillo. Familiares y vecinos de la víctima reclaman justicia por este crimen violento, que está en aumento en el Brasil.

Un ataque de celos descontrolado, pero planificado

Todo quedó registrado en una cámara de seguridad del local en donde se desarrolló la tragedia. No está el primer "episodio". El que desató la furia irrefrenable de la jooven de 18 años contra la cajera. La otra chica se convirtió en "víctima" por haber hablado con en novio de la asesina. Solo por eso. Algo más que común - propio de su actividad - para una cajera.

Sin embargo, la chica regresó sola al mismo local y tomó una botella de alcohol, para consumar su ataque que resultaría mortal. Este crimen brutal sacude al interior de Minas Gerais y expone, una vez más, hasta dónde pueden escalar los celos. La joven de 18 años fue detenida acusada de asesinar a una empleada de comercio tras rociarla con alcohol y prenderla fuego en pleno lugar de trabajo. El caso, que generó conmoción en la comunidad, es investigado como un ataque premeditado motivado por una escena de celos.

La víctima fue identificada como Íris Cândida, de 24 años, trabajaba como cajera y empleada que atiende a los clientes en una pequeña mercearia familiar. El ataque ocurrió el 11 de abril y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo la agresora ingresa al local, compra un frasco de alcohol, lo abre y lo arroja sobre la joven que estaba en la caja.

Luego, sin dudar, prende fuego y se retira caminando, mientras la víctima intenta escapar desesperadamente. Ese momento es el que muestra solo muy parcialmente a la víctima. Pero la imagen es muy clara sobre la agresora: cuando toma la botella de alcohol, la abre, le vuelca el líquido a la cajera y le prende fuego con un encendedor. Como la chica intenta huir, la persigue unos metros para volver a atacarla. En todo momento es posible reconocer su cara.

Iris sufrió quemaduras en cerca del 40% de su cuerpo y fue trasladada a un centro especializado, donde permaneció internada durante nueve días. A pesar de los esfuerzos médicos, murió el 19 de abril a causa de la gravedad de las heridas.

secuencia del ataque criminal

Una búsqueda durante una semana

Una imagen de otra cámara, en la calle, la muestra caminando con un short y con ojotas, alejándose del lugar. Todavía tiene la botella de alcohol, que colocó en uno de los bolsillos traseros del short.

Pese a la claridad de las cámaras, tras el ataque, la mujer se fue y desapareció. Así logró permanecer prófuga durante más de una semana. Finalmente, fue capturada por la Policía Militar en la localidad de Delfinópolis, donde se ocultaba en una vivienda abandonada en una zona rural. Su detención coincidió con el día del entierro de la víctima, que reunió a cientos de personas entre familiares, amigos y vecinos, en una muestra de dolor e indignación colectiva.

Según la investigación, el detonante del crimen fue una situación ocurrida horas antes. El novio de la acusada había estado en el comercio y mantuvo una breve conversación con la cajera al momento de pagar. Ese episodio provocó la furia de la joven, que regresó más tarde para ejecutar su mortal ataque.