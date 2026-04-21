Fórmula 1: la FIA oficializa cambios de urgencia en el reglamento tras las quejas de los pilotos

Cómo afectará el nuevo reglamento a las carreras

Uno de los puntos que más preocupaba a pilotos como Max Verstappen era la diferencia de velocidad entre los autos durante el despliegue de energía. Por ello, el llamado "Modo Boost" quedará limitado a +150 kW, lo que evitará cambios de rendimiento repentinos que puedan resultar peligrosos.

En cuanto al despliegue del MGU-K, este se mantendrá en 350 kW en zonas clave de aceleración y adelantamiento, pero caerá a 250 kW en el resto del circuito. Con esto, la FIA pretende reducir las velocidades de aproximación excesivas sin sacrificar las posibilidades de sobrepaso.

Qué novedades hay para los arranques y la lluvia

El Gran Premio de Miami será el escenario de prueba para un nuevo sistema de detección de arranques con baja potencia. Si un coche sufre una aceleración anormalmente baja tras soltar el embrague, el sistema activará automáticamente el MGU-K para mitigar riesgos de colisión, encendiendo luces de advertencia para los pilotos que vienen detrás.

Por otro lado, para las condiciones climáticas adversas, se implementarán tres mejoras clave:

Neumáticos: Se elevará la temperatura de las mantas térmicas para neumáticos intermedios para mejorar el agarre inicial.

Control: Se limitará el despliegue del ERS para evitar el exceso de par motor y mejorar el dominio del auto en suelo mojado.

Visibilidad: Se simplificaron los sistemas de luces traseras para que los conductores tengan mejores tiempos de reacción.

Finalmente, la FIA confirmó que el número de carreras con límites de energía alternativos pasará de ocho a doce eventos, otorgando mayor flexibilidad para adaptar la normativa a las características específicas de cada circuito del calendario. Todas estas propuestas serán sometidas a una votación electrónica del Consejo Mundial del Deporte Motor para su aprobación final antes de la actividad en Florida.