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Fórmula 1: la FIA oficializa cambios de urgencia en el reglamento tras las quejas de los pilotos

Tras un inicio de temporada marcado por el descontento de figuras como Max Verstappen y Fernando Alonso, el organismo rector anunció ajustes técnicos en la gestión de energía y la seguridad que entrarán en vigencia desde la próxima cita en Estados Unidos.

Fórmula 1: la FIA oficializa cambios de urgencia en el reglamento tras las quejas de los pilotos

El receso de abril no fue de descanso para los despachos de la Fórmula 1. Luego de analizar los datos recogidos en Australia, China y Japón, la FIA oficializó modificaciones en el reglamento técnico de la temporada 2026. Estas medidas surgen como respuesta directa a las críticas de los pilotos y equipos sobre el comportamiento de las nuevas unidades de potencia y la seguridad en pista.

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El paquete de cambios, consensuado entre la FIA, los directores de equipo, fabricantes de motores y la FOM, se implementará a partir del Gran Premio de Miami, buscando corregir inconvenientes detectados en el primer trimestre del año.

Qué cambia en la clasificación de la Fórmula 1

Para mejorar el rendimiento en las sesiones de los sábados, se decidió intervenir en la administración energética. La recarga máxima autorizada bajará de 8 MJ a 7 MJ, con el objetivo de evitar la recolección excesiva de energía y permitir una conducción más consistente a velocidad plena.

Además, para simplificar la tarea del piloto, la potencia de recarga subirá de 250 kW a 350 kW. Según el comunicado, esto busca reducir la duración del "superclip" a un rango de entre dos y cuatro segundos por vuelta, optimizando los tiempos de recuperación de las baterías.

Cómo afectará el nuevo reglamento a las carreras

Uno de los puntos que más preocupaba a pilotos como Max Verstappen era la diferencia de velocidad entre los autos durante el despliegue de energía. Por ello, el llamado "Modo Boost" quedará limitado a +150 kW, lo que evitará cambios de rendimiento repentinos que puedan resultar peligrosos.

En cuanto al despliegue del MGU-K, este se mantendrá en 350 kW en zonas clave de aceleración y adelantamiento, pero caerá a 250 kW en el resto del circuito. Con esto, la FIA pretende reducir las velocidades de aproximación excesivas sin sacrificar las posibilidades de sobrepaso.

Qué novedades hay para los arranques y la lluvia

El Gran Premio de Miami será el escenario de prueba para un nuevo sistema de detección de arranques con baja potencia. Si un coche sufre una aceleración anormalmente baja tras soltar el embrague, el sistema activará automáticamente el MGU-K para mitigar riesgos de colisión, encendiendo luces de advertencia para los pilotos que vienen detrás.

Por otro lado, para las condiciones climáticas adversas, se implementarán tres mejoras clave:

  • Neumáticos: Se elevará la temperatura de las mantas térmicas para neumáticos intermedios para mejorar el agarre inicial.

  • Control: Se limitará el despliegue del ERS para evitar el exceso de par motor y mejorar el dominio del auto en suelo mojado.

  • Visibilidad: Se simplificaron los sistemas de luces traseras para que los conductores tengan mejores tiempos de reacción.

Finalmente, la FIA confirmó que el número de carreras con límites de energía alternativos pasará de ocho a doce eventos, otorgando mayor flexibilidad para adaptar la normativa a las características específicas de cada circuito del calendario. Todas estas propuestas serán sometidas a una votación electrónica del Consejo Mundial del Deporte Motor para su aprobación final antes de la actividad en Florida.

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