Boca anunció a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador

El equipo de trabajo estará integrado por Diego Markic como ayudante de campo principal, acompañado por Juan Gobet en la misma función. Además, Gustavo Roberti y Cristian Aquino serán los preparadores físicos, mientras que Cristian Muñoz se desempeñará como entrenador de arqueros. El análisis de video quedará a cargo de Amr Mokhtar.

Tras el anuncio, cientos de hinchas reaccionaron en las redes sociales con mensajes de apoyo y entusiasmo. Arruabarrena mantiene una imagen positiva entre buena parte de los simpatizantes xeneizes y es recordado por haber conquistado títulos durante su primer paso por el club.

La intensa pretemporada que prepara Boca

El regreso del Vasco llega acompañado de una planificación exigente para el plantel profesional. Según trascendió, Boca afrontará una pretemporada de alta intensidad con jornadas de doble turno y concentración permanente.

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Los futbolistas trabajarán de manera ininterrumpida durante varios días en el Predio de Ezeiza, con entrenamientos físicos y tácticos enfocados en recuperar competitividad de cara a los próximos compromisos oficiales.

Mercado de pases caliente y el futuro de Cavani

Mientras Arruabarrena comienza su nuevo ciclo, la dirigencia también trabaja intensamente en el mercado de pases. La principal noticia que sacude al Mundo Boca es la inminente salida de Edinson Cavani.

Según trascendió, el delantero uruguayo estaría muy cerca de rescindir su contrato de manera anticipada, poniendo fin a su etapa con la camiseta azul y oro.

La posible partida del experimentado atacante obligaría al club a buscar alternativas ofensivas en un mercado que promete movimientos importantes durante las próximas semanas.