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Boca anunció a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador

El club le dio la bienvenida al Vaso a través de un comunicado oficial y detalló cómo estará integrado el nuevo cuerpo técnico.

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Boca anunció a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador. (Foto: @BocaJrsOficial)

Boca anunció a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador. (Foto: @BocaJrsOficial)

Boca oficializó este jueves el regreso de Rodolfo Arruabarrena como director técnico del primer equipo. El histórico ex jugador y entrenador xeneize iniciará así su segundo ciclo al frente del club, con un contrato que lo vinculará a la institución hasta el 31 de diciembre de 2027.

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La noticia fue anunciada a través de las redes sociales oficiales de Boca, donde el club le dio la bienvenida al "Vasco" y confirmó los detalles de su nuevo vínculo.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Rodolfo Arruabarrena firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es el nuevo director técnico del primer equipo de la institución”, comunicó la entidad de La Ribera.

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Con este acuerdo, Arruabarrena quedará al frente del equipo durante lo que resta de la gestión de Juan Román Riquelme como presidente del club. Boca también confirmó la conformación del cuerpo técnico que acompañará al Vasco en esta nueva etapa.

El equipo de trabajo estará integrado por Diego Markic como ayudante de campo principal, acompañado por Juan Gobet en la misma función. Además, Gustavo Roberti y Cristian Aquino serán los preparadores físicos, mientras que Cristian Muñoz se desempeñará como entrenador de arqueros. El análisis de video quedará a cargo de Amr Mokhtar.

Tras el anuncio, cientos de hinchas reaccionaron en las redes sociales con mensajes de apoyo y entusiasmo. Arruabarrena mantiene una imagen positiva entre buena parte de los simpatizantes xeneizes y es recordado por haber conquistado títulos durante su primer paso por el club.

La intensa pretemporada que prepara Boca

El regreso del Vasco llega acompañado de una planificación exigente para el plantel profesional. Según trascendió, Boca afrontará una pretemporada de alta intensidad con jornadas de doble turno y concentración permanente.

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Los futbolistas trabajarán de manera ininterrumpida durante varios días en el Predio de Ezeiza, con entrenamientos físicos y tácticos enfocados en recuperar competitividad de cara a los próximos compromisos oficiales.

Mercado de pases caliente y el futuro de Cavani

Mientras Arruabarrena comienza su nuevo ciclo, la dirigencia también trabaja intensamente en el mercado de pases. La principal noticia que sacude al Mundo Boca es la inminente salida de Edinson Cavani.

Según trascendió, el delantero uruguayo estaría muy cerca de rescindir su contrato de manera anticipada, poniendo fin a su etapa con la camiseta azul y oro.

La posible partida del experimentado atacante obligaría al club a buscar alternativas ofensivas en un mercado que promete movimientos importantes durante las próximas semanas.

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