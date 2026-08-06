ANSES habilitó el cobro de $405.820 en agosto: cómo saber si te corresponde

¿Cómo se compone el haber total de la PUAM con el bono de $70.000?

A partir de este ciclo, el haber básico de la PUAM se eleva a $335.820,74 netos debido a la actualización del 1,89% por movilidad previsional. A este importe regulado se le adiciona el bono extraordinario de $70.000, alcanzando la cifra final garantizada en mano de $405.820,74 netos.

Por ley, la prestación base equivale al 80% de una jubilación mínima. El total consolidado se liquida de manera automática en la caja de ahorro del titular, permitiendo disponer del dinero por cajero automático o mediante la tarjeta de débito.

¿Qué requisitos y controles exige el Estado para mantener la prestación?

Para mantener el derecho a esta pensión, los titulares deben certificar residencia permanente en el país por un período mínimo de diez años posteriores a los 65 años de edad. Asimismo, el beneficio es incompatible con el cobro de cualquier otra jubilación, pensión o plan social.

El Estado nacional realiza cruzamientos de datos periódicos con la AFIP para evaluar la situación patrimonial y socioeconómica de los beneficiarios. Si se detectan ingresos o bienes que superen los límites permitidos, el cobro puede ser suspendido de forma preventiva.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la PUAM en agosto de 2026

El calendario de acreditaciones se unifica con el de las jubilaciones mínimas y se distribuye según el último dígito del Documento Nacional de Identidad: