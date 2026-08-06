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ANSES habilitó el cobro de $405.820 en agosto: cómo saber si te corresponde

El organismo previsional formalizó las escalas de liquidación para el próximo mes. Con el reajuste por movilidad mensual y el refuerzo extraordinario, los beneficiarios accederán a una suma unificada en su cuenta bancaria.

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ANSES habilitó el cobro de $405.820 en agosto: cómo saber si te corresponde

ANSES habilitó el cobro de $405.820 en agosto: cómo saber si te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluyó la planificación de las liquidaciones que entrarán en vigencia durante el ciclo operativo en curso. Tras confirmarse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 1,89%, el sistema previsional aplicará este porcentaje de actualización sobre los haberes de asistencia social.

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El incremento dispuesto por el esquema legal se acreditará de forma coordinada con las partidas de soporte económico extraordinario decretadas por el Poder Ejecutivo, garantizando que el sector pasivo disponga del saldo unificado en la fecha asignada.

¿Cómo saber si te corresponde cobrar los $405.820 ?

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ANSES habilitó el cobro de $405.820 en agosto: cómo saber si te corresponde

El cobro total de $405.820,74 de bolsillo le corresponde a las personas de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria y se encuentran integradas en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para verificar si la prestación está activa y confirmada para la liquidación de este mes, la persona debe ingresar a la plataforma digital Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En la sección "Mis Cobros", el sistema detalla si el beneficio fue aprobado, la fecha exacta de depósito y la entidad bancaria asignada.

¿Cómo se compone el haber total de la PUAM con el bono de $70.000?

A partir de este ciclo, el haber básico de la PUAM se eleva a $335.820,74 netos debido a la actualización del 1,89% por movilidad previsional. A este importe regulado se le adiciona el bono extraordinario de $70.000, alcanzando la cifra final garantizada en mano de $405.820,74 netos.

Por ley, la prestación base equivale al 80% de una jubilación mínima. El total consolidado se liquida de manera automática en la caja de ahorro del titular, permitiendo disponer del dinero por cajero automático o mediante la tarjeta de débito.

¿Qué requisitos y controles exige el Estado para mantener la prestación?

Para mantener el derecho a esta pensión, los titulares deben certificar residencia permanente en el país por un período mínimo de diez años posteriores a los 65 años de edad. Asimismo, el beneficio es incompatible con el cobro de cualquier otra jubilación, pensión o plan social.

El Estado nacional realiza cruzamientos de datos periódicos con la AFIP para evaluar la situación patrimonial y socioeconómica de los beneficiarios. Si se detectan ingresos o bienes que superen los límites permitidos, el cobro puede ser suspendido de forma preventiva.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la PUAM en agosto de 2026

El calendario de acreditaciones se unifica con el de las jubilaciones mínimas y se distribuye según el último dígito del Documento Nacional de Identidad:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES: Adelantó el cobro de $405.820 para agosto con un refuerzo extraordinario.
  • PUAM: El haber se compone de $335.820 por movilidad y $70.000 de bono.
  • Fechas de cobro: Se unifican con jubilaciones mínimas y dependen del último dígito del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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