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Arruabarrena pasó la escoba: la decisión sobre Cavani que sacude al mundo Boca

A la espera de su presentación formal, el flamante entrenador xeneize comenzó a delinear el plantel para el segundo semestre del año. El Matador encabeza un sorpresivo listado de futbolistas que deberán buscar nuevos rumbos.

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Arruabarrena pasó la escoba: la decisión sobre Cavani que sacude al mundo Boca

El regreso de Rodolfo Arruabarrena a la dirección técnica del club de la Ribera promete traer consigo una profunda renovación estructural en el primer equipo. Si bien todavía no fue presentado formalmente de manera oficial como el nuevo entrenador de la institución, el "Vasco" Arruabarrena ya diagrama exhaustivamente lo que será su plantel de cara al segundo semestre del año. En ese proceso de depuración, algunos futbolistas ya saben que no están en los planes futbolísticos del cuerpo técnico, mientras otros esperan ser comunicados sobre su futuro. Dentro de este último grupo aparece un caso verdaderamente llamativo: Edinson Cavani no será tenido en cuenta por el flamante DT.

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La situación del atacante uruguayo genera sorpresa en el mundo Boca, fundamentalmente por el contexto en el que se produce la determinación táctica. Actualmente, el delantero charrúa trabaja de forma particular en su recuperación y anhela volver a jugar con la camiseta xeneize, pero todo parece indicar que su paso por el club llegará a su fin de manera abrupta. Por lo pronto, nadie de la dirigencia ni del cuerpo técnico le informó todavía a Edinson Cavani sobre esta cuestión, por lo que se aguarda una comunicación formal en el corto plazo para resolver los términos de su situación contractual.

Qué lesión arrastra Edinson Cavani y cómo se encuentra

El presente del goleador oriental ha estado sumamente condicionado por las complicaciones físicas. Hace tan solo una semana, el "Matador" Cavani decidió someterse a otro bloqueo en la zona lumbar con el objetivo de poner punto final a los dolores recurrentes que le impidieron jugar con normalidad en este 2026.

A raíz de esta intervención médica, el futbolista tiene por delante un mínimo de un mes y medio de recuperación. Según trascendió a través de su entorno más cercano, el atacante no tiene en mente retirarse de la actividad profesional ni rescindir de forma unilateral su contrato, ya que cuenta con las ganas y las fuerzas necesarias para volver a estar óptimo desde lo físico. Sin embargo, los planes futbolísticos del nuevo cuerpo técnico marchan por una vía completamente diferente.

Quiénes son los jugadores de Boca que no serán tenidos en cuenta por Arruabarrena

La renovación impulsada por el entrenador no se reduce exclusivamente a la figura del atacante uruguayo, sino que se extiende a varias líneas del equipo donde el director técnico busca "pasar la escoba":

  • Nicolás Orsini: Se convirtió en uno de los primeros en ser formalmente notificado por la institución; ya rescindió su vínculo contractual con el club y se encuentra actualmente en libertad de acción.

  • Ander Herrera: El mediocampista internacional finalizó su contrato con el Xeneize y se despidió formalmente entre lágrimas a través de una publicación en sus redes sociales.

  • Agustín Martegani y Lucas Janson: El volante zurdo tiene la puerta de salida abierta para este mercado de pases, mientras que el exdelantero de Vélez cuenta con chances firmes de continuar su carrera profesional vistiendo la camiseta de Newell's Old Boys.

  • Carlos Palacios: El atacante chileno es pretendido formalmente por Colo-Colo, club que está interesado en repatriarlo, pero la dirigencia de Boca determinó que solamente lo dejarán ir mediante una venta definitiva de su ficha.

Qué puestos pidió reforzar Rodolfo Arruabarrena para su nuevo Boca

El armado defensivo sufrirá modificaciones drásticas debido a los requerimientos del nuevo cuerpo técnico. Rodolfo Arruabarrena pidió de manera prioritaria reforzar el sector del lateral derecho, una zona de la última línea que considera clave para su esquema. Consecuentemente con esta búsqueda de incorporaciones, se espera que un lateral derecho abandone el plantel profesional en las próximas semanas, y quien cuenta con la mayor cantidad de posibilidades de salir transferido es Marcelo Weigandt.

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