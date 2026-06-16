Arruabarrena pasó la escoba: la decisión sobre Cavani que sacude al mundo Boca

Quiénes son los jugadores de Boca que no serán tenidos en cuenta por Arruabarrena

La renovación impulsada por el entrenador no se reduce exclusivamente a la figura del atacante uruguayo, sino que se extiende a varias líneas del equipo donde el director técnico busca "pasar la escoba":

Nicolás Orsini: Se convirtió en uno de los primeros en ser formalmente notificado por la institución; ya rescindió su vínculo contractual con el club y se encuentra actualmente en libertad de acción .

Ander Herrera: El mediocampista internacional finalizó su contrato con el Xeneize y se despidió formalmente entre lágrimas a través de una publicación en sus redes sociales.

Agustín Martegani y Lucas Janson: El volante zurdo tiene la puerta de salida abierta para este mercado de pases , mientras que el exdelantero de Vélez cuenta con chances firmes de continuar su carrera profesional vistiendo la camiseta de Newell's Old Boys .

Carlos Palacios: El atacante chileno es pretendido formalmente por Colo-Colo, club que está interesado en repatriarlo, pero la dirigencia de Boca determinó que solamente lo dejarán ir mediante una venta definitiva de su ficha.

Qué puestos pidió reforzar Rodolfo Arruabarrena para su nuevo Boca

El armado defensivo sufrirá modificaciones drásticas debido a los requerimientos del nuevo cuerpo técnico. Rodolfo Arruabarrena pidió de manera prioritaria reforzar el sector del lateral derecho, una zona de la última línea que considera clave para su esquema. Consecuentemente con esta búsqueda de incorporaciones, se espera que un lateral derecho abandone el plantel profesional en las próximas semanas, y quien cuenta con la mayor cantidad de posibilidades de salir transferido es Marcelo Weigandt.