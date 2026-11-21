Una multitud festejó en el Obelisco el título internacional de Boca

La consagración del Xeneize provocó una celebración masiva en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. La avenida Corrientes quedó colmada de hinchas que cantaban, saltaban y agitaban banderas de Boca, mientras el tránsito cedía espacio a los festejos y permanecía cortado.

En la cobertura de A24 se pudieron observar familias enteras que se acercaron al Obelisco para celebrar el regreso del club a lo más alto de una competencia internacional."Estamos muy contentos", expresaron algunos de los simpatizantes que participaron de los festejos.

Entre los cánticos y las muestras de alegría también hubo elogios para Juan Román Riquelme, Rodolfo Arruabarrena y los jugadores, protagonistas de una consagración que los hinchas esperaban desde hacía casi dos décadas.

La emoción de los hinchas de Boca

Uno de los testimonios más emotivos de la noche fue el de un fanático que expresó su felicidad por volver a ver a Boca campeón de un torneo internacional. "Hace 18 años que vengo esperando esto. Estoy muy contento, vamos Boca", manifestó durante la cobertura televisiva.

La frase resumió el sentimiento de miles de simpatizantes que aguardaban una nueva conquista continental desde la Recopa Sudamericana de 2008.

Miles de hinchas de Boca salieron a las calles para celebrar la victoria. (Foto: Reuters)

La victoria frente a Atlético Mineiro no solo significó un nuevo trofeo para las vitrinas del club, sino también el final de una larga espera que atravesó a distintas generaciones de hinchas.

Boca cortó una sequía de 18 años y volvió a celebrar un título internacional

Con el triunfo por 2-0 frente al conjunto brasileño, Boca conquistó la Copa Sudamericana y terminó con una racha de 18 años sin títulos internacionales. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió su gran objetivo de la temporada y sumó su segunda consagración del año.

Los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel fueron determinantes para sellar la victoria ante Atlético Mineiro y desatar los festejos de los hinchas.

La alegría se trasladó rápidamente desde el campo de juego hasta las calles de Buenos Aires, donde el Obelisco volvió a convertirse en el epicentro de una celebración xeneize. Boca volvió a ser campeón internacional y sus hinchas lo festejaron hasta copar el corazón de la Ciudad.