El conductor y actor Maxi de la Cruz se llevó el Martín Fierro de Oro. Carlos Perciavalle y Natalia Oreiro recibieron reconocimientos especiales, al igual que Fátima Florez y Ángel de Brito, quien fue distinguido por los diez años de LAM.

Qué dijo Luis Ventura sobre Pilar Smith

Luis Ventura anunció en LAM (América TV) que Pilar Smith había sido elegida para entregar una estatuilla en los Martín Fierro de Uruguay. El presidente de APTRA anticipó que la decisión podía generar repercusiones y respaldó la participación de la periodista.

“Hoy sube a entregar un premio Pilar Smith. Está el productor que organiza el evento. Va a generar polémica, pero no me importa. Estamos en un país democrático, con libertad de pensamiento y derecho”, sostuvo.

Ante los cuestionamientos, Ventura respondió “¿Cuál es el problema?” y explicó que la invitación había partido de la productora que tenía los derechos de la ceremonia en Uruguay. Para defender la elección, mencionó el antecedente de Marcelo Polino. “APTRA no te designó a vos, pero hay una productora que tiene el derecho y quiere que entregues. Polino entregó el otro día”, le dijo a Smith.

Finalmente, Pilar desistió de entregar la estatuilla tras el cruce al aire con Laura Ubfal, que había cuestionado su participación en la premiación por su salida de APTRA.