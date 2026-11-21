Las investigaciones de laboratorio encontraron una mayor capacidad de unión a ese receptor en comparación con algunas variantes contemporáneas. Esta característica podría favorecer su propagación, aunque no alcanza por sí sola para demostrar que se transmite más fácilmente entre personas.

La viróloga Paola Resende, integrante del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución de los Virus, explicó que las mutaciones de PJ.2.1 aumentan su afinidad con los receptores de las células humanas y podrían favorecer su transmisibilidad.

¿Qué tan grave puede ser la nueva variante del Covid?

En su evaluación de riesgo publicada el 19 de noviembre de 2026, la OMS consideró que el riesgo adicional de PJ.2.1 para la salud pública mundial es bajo, aunque señaló que la confianza en esa evaluación es limitada.

El organismo internacional también aclaró que todavía no existen datos clínicos comparativos suficientes para determinar si esta variante está relacionada con un aumento de la gravedad de la enfermedad, las hospitalizaciones o las muertes.

En cuanto a la protección de las vacunas, los ensayos de laboratorio mostraron que los anticuerpos de personas inmunizadas con fórmulas adaptadas a variantes anteriores, como LP.8.1 y XFG, pudieron neutralizar PJ.2.1.

Estos resultados indican que existe respuesta inmunitaria frente al nuevo linaje, aunque no permiten establecer por sí solos la efectividad de las vacunas para evitar contagios o cuadros graves.

Cuáles son los síntomas de la nueva variante del Covid y cómo prevenir el contagio

Hasta el momento, no se identificó un cuadro clínico específico que permita diferenciar a PJ.2.1 de otras variantes del coronavirus. Entre los síntomas habituales del Covid se encuentran la fiebre, la tos, el dolor de garganta, la congestión nasal, la secreción nasal y el malestar general.

Para reducir el riesgo de infección, se recomienda mantener al día la vacunación, especialmente entre las personas que integran los grupos de mayor riesgo, como los adultos mayores, las personas inmunocomprometidas y quienes tienen enfermedades preexistentes.

También es importante ventilar los ambientes, mantener la higiene de manos y evitar el contacto estrecho con personas vulnerables cuando se presentan síntomas respiratorios.