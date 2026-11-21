En medio de la conversación, Paredes comenzó a sentirse mal y terminó desvaneciéndose, lo que provocó la inmediata reacción del periodista y de las personas que estaban a su alrededor.

Benedetto intentó ayudarlo mientras se acercaba personal de asistencia para atender al mediocampista. Minutos después, el periodista explicó lo sucedido y transmitió un mensaje tranquilizador.

"Está bien, se fue por sus propios medios. Se lo llevaron al vestuario. Obviamente, no había que levantarlo. Lo ayudaron a levantarse desde el equipo de antidoping de Conmebol. Él mismo hizo un pulgar arriba y dijo que estaba bien", relató.

Sus declaraciones permitieron llevar tranquilidad después de las imágenes que habían generado preocupación durante la transmisión en vivo.

Por qué se desmayó Leandro Paredes tras la final de Boca

De acuerdo con la información difundida durante la transmisión oficial, Paredes ya había manifestado mareos después de abandonar el campo de juego durante el segundo tiempo.

El mediocampista había sido reemplazado tras presentar signos de fatiga muscular, una situación que también había experimentado en otros encuentros de la temporada.

Además, la final se disputó bajo condiciones de calor intenso, con temperaturas que, según la información difundida, alcanzaron los 39 grados en Barranquilla.

Estas circunstancias podrían haber influido en la descompensación, aunque hasta el momento no se informó una causa médica confirmada del desmayo.

Paredes levantando la copa. (Foto: Reuters)

Por ese motivo, será importante conocer si el cuerpo médico de Boca realiza nuevos estudios o comunica detalles sobre el estado físico del futbolista.

Cómo está Leandro Paredes después del desmayo

La primera información sobre su evolución fue alentadora. Según explicó Marcelo Benedetto, el capitán de Boca pudo levantarse, hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y se trasladó al vestuario por sus propios medios.

El episodio ocurrió en medio de los festejos por la conquista de la Copa Sudamericana, que significó el regreso del Xeneize a los títulos internacionales después de 18 años.

Aunque las imágenes del desmayo generaron preocupación, los primeros reportes indicaron que Paredes se encontraba recuperado tras recibir asistencia.

Por el momento, no se difundió un parte médico oficial que permita establecer con precisión qué provocó la descompensación.