El flechazo fue inmediato. La relación avanzó hasta convertirse en un proyecto de vida compartido, con planes de matrimonio y el deseo de formar una familia numerosa. Sin embargo, la decisión de Nelson de regresar a la Argentina y la negativa de ella a trasladarse terminaron separándolos. Mucho tiempo después, la pandemia de coronavirus sumó el golpe definitivo: la mujer murió y aquella posibilidad de reencontrarse quedó para siempre en el pasado.

“Fue un flechazo a primera vista. Y eso ya no se repitió”, reconoció el periodista, dejando en claro que nunca volvió a experimentar un enamoramiento de semejante intensidad.

La confesión más dolorosa llegó cuando habló de los hijos que imaginaba tener. Castro reconoció que siempre fue muy familiero y que le hubiera encantado convertirse en padre. Incluso explicó que, si aquella historia hubiera ocurrido en otro momento de su vida, probablemente habría buscado la posibilidad de tener hijos por su cuenta.

“Si eso me hubiera pasado hoy, seguramente habría buscado ser padre solo. Lo ideal siempre es formar una familia, yo soy muy familiero. Pero si no, si hubiera existido esa posibilidad, no te digo cinco pero a lo mejor dos o tres hijos habría buscado”, explicó.

Y dejó una frase que resume el peso que todavía tiene aquella relación en su memoria: “Ese enamoramiento profundo que tuvimos nunca más lo volví a experimentar. No me volvió a pasar”.

En la misma entrevista, el conductor también decidió referirse a los rumores que circularon durante años sobre su sexualidad y que, según explicó, fueron utilizados en distintos momentos para intentar perjudicarlo por cuestiones políticas.

“Hubo quien, queriéndome dañar por la cosa política, me trató de homosexual, lo que no era ningún problema siendo como soy yo. Si lo hubiera sido, lo habría dicho”, sostuvo. También recordó que esos comentarios aparecieron durante los años noventa y en algún momento del kirchnerismo.

Sin embargo, mientras esas declaraciones íntimas permitieron conocer una faceta desconocida de su vida, en las últimas horas Castro volvió a quedar bajo una fuerte controversia pública por su trabajo en Perú.

El periodista había viajado para cubrir la visita del papa León XIV, cuyo vínculo con Chiclayo es especialmente significativo: Robert Prevost vivió allí durante años y fue obispo de esa ciudad entre 2015 y 2023. En una de sus salidas en vivo para TN, Castro recorrió distintos sectores y describió las condiciones que encontró con palabras que desataron una verdadera tormenta del otro lado de la frontera.

“Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente”, expresó durante la transmisión.

Aunque también destacó la hospitalidad de los habitantes, sus calificativos provocaron indignación entre numerosos ciudadanos peruanos y llegaron hasta las autoridades regionales. El gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, salió al cruce del periodista y lo cuestionó públicamente por la manera en que había retratado a Chiclayo.

La reacción también llegó desde la televisión peruana. Carla García fue una de las voces más duras contra Castro y Mercedes Ninci, otra de las periodistas argentinas que participó de la cobertura papal. La conductora defendió la identidad cultural y la riqueza de la región, mencionó las Pirámides de Túcume, las Tumbas Reales del Señor de Sipán y la cultura moche, y lanzó fuertes descalificaciones contra los enviados argentinos.

La polémica no terminó allí. Este viernes 20 de noviembre, Castro volvió a referirse al tema y ratificó sus expresiones. Reconoció que la palabra “mugre” había generado rechazo, pero defendió su descripción de las condiciones que observó. “Lamentablemente, no hay palabras lindas para describir realidades feas”, argumentó. También cuestionó que las críticas se concentraran en él en lugar de atender los problemas de infraestructura que había señalado.

“Es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle, asfaltarla, limpiarla e iluminarla”, sostuvo.