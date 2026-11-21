Así, cerró una semana en la que debió responder por los rumores que lo vincularon con China y fue una de las figuras de Boca en la conquista de la Copa Sudamericana. En pleno festejo por el título en Barranquilla, su caída durante la entrevista con DSports cambió el clima de la celebración y encendió la preocupación.

Qué dijo la China Suárez sobre los rumores con Leandro Paredes

En medio de los rumores que la vincularon con Leandro Paredes, Eugenia “la China” Suárez respondió este martes con un descargo en Instagram. La actriz cuestionó que se difundieran versiones sobre su vida privada y dejó un mensaje para quienes la relacionaron con el futbolista.

En una historia, Suárez expresó su hartazgo con las especulaciones. “Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió.

La actriz también apuntó contra la prensa argentina y cuestionó la credibilidad de quienes replican esas versiones: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree".