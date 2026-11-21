El delantero uruguayo no desaprovechó la oportunidad y convirtió el segundo gol de Boca cuando apenas se habían disputado tres minutos del complemento. Con esta definición, el Xeneize pasó a ganar 2-0 y dio un paso importante en su búsqueda de un nuevo título internacional.

El emotivo festejo de Merentiel: por qué lloró después de convertir

La celebración del delantero fue una de las imágenes más destacadas de la final. Después de marcar, Merentiel no pudo contener las lágrimas y se quebró de emoción en pleno campo de juego. Las cámaras de la transmisión captaron el momento mientras sus compañeros se acercaban para abrazarlo y compartir el festejo.

El desahogo llegó después de un partido en el que el uruguayo había contado con varias oportunidades para convertir, pero no había logrado concretarlas.

Finalmente, su gol le permitió ampliar la ventaja de Boca en un encuentro decisivo y protagonizar una escena que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche.