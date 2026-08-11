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Boca recibe a Recoleta FC por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: el posible once y los datos clave

El equipo de Rodolfo Arruabarrena recibe al conjunto paraguayo en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Horario, probables formaciones y transmisión en vivo.

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Boca recibe a Recoleta FC por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: el posible once y los datos clave

Este martes, desde las 19.00, Boca Juniors recibe a Recoleta FC por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize buscará comenzar con buen pie la llave ante el sorpresivo equipo paraguayo, que terminó en su grupo por encima de dos históricos del continente como Santos y San Lorenzo. El encuentro contará con el arbitraje del chileno Piero Maza y se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

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El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena, que atraviesa una desgastante seguidilla de partidos, viene de igualar 1 a 1 con Vélez Sarsfield por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Pese a no haber logrado el triunfo, la igualdad dejó buenas sensaciones en el entrenador del Xeneize, quien declaró sentirse conforme con el rendimiento y remarcó la necesidad de enfocarse en repetir esa producción durante una cantidad de tiempo considerable.

En el plano continental, Boca cayó a la Copa Sudamericana tras finalizar tercero en su zona de la Copa Libertadores y selló su clasificación a esta instancia tras superar a O'Higgins en los playoffs a través de la definición por penales. Para este choque, el "Vasco" planea repetir el once inicial que jugó ante el Fortín, confiando en la base encontrada pese al cansancio acumulado.

Cómo llega Recoleta FC al partido contra Boca por la Copa Sudamericana

Por su parte, Recoleta FC atraviesa un gran presente tras comenzar con buen pie el segundo semestre en el fútbol paraguayo. El conjunto canalero marcha cuarto en el Clausura con siete puntos y llega motivado tras vencer 3 a 1 como visitante a Rubio Ñú utilizando una alineación con mayoría de titulares.

En lo que representa la primera participación internacional en la historia de la institución, el elenco guaraní dio el golpe al finalizar primero en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con ocho unidades, producto de una victoria ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y cinco empates. Este hito le permitió superar a rivales como Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca para acceder directamente a octavos. Respecto a la magnitud del cruce, el presidente de la entidad, Luis Vidal —recordado por haber ingresado a jugar un partido oficial con 51 años—, manifestó que enfrentar a Boca es "como tocar el cielo con las manos".

Cuáles son las probables formaciones de Boca y Recoleta FC

Para este compromiso internacional, la probable formación de Boca estaría integrada por Álvaro Montero en el arco, secundado en la defensa por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo se ubicarían Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, mientras que la delantera estaría compuesta por Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Por el lado de Recoleta FC, el entrenador Jorge González pondría en cancha a Oscar Toledo bajo los tres palos, acompañado por Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón y Luis Mendoza en la línea defensiva. La mitad de la cancha la conformarían Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola y Héctor López, en tanto que el ataque estaría liderado por Kevin Parzajuk y Paul Charpentier.

A qué hora juegan Boca vs. Recoleta FC y qué canal lo transmite en vivo

El cruce entre la escuadra argentina y el elenco paraguayo se llevará a cabo este martes a partir de las 19.00 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, bajo el arbitraje del referí chileno Piero Maza.

Para los fanáticos que deseen seguir las alternativas del partido en directo, la transmisión por televisión estará a cargo de las señales ESPN y DSports, plataformas encargadas de llevar la cobertura del evento correspondiente a la ida de los octavos de final.

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