Boca recibe a Recoleta FC por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: el posible once y los datos clave

En lo que representa la primera participación internacional en la historia de la institución, el elenco guaraní dio el golpe al finalizar primero en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con ocho unidades, producto de una victoria ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y cinco empates. Este hito le permitió superar a rivales como Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca para acceder directamente a octavos. Respecto a la magnitud del cruce, el presidente de la entidad, Luis Vidal —recordado por haber ingresado a jugar un partido oficial con 51 años—, manifestó que enfrentar a Boca es "como tocar el cielo con las manos".

Cuáles son las probables formaciones de Boca y Recoleta FC

Para este compromiso internacional, la probable formación de Boca estaría integrada por Álvaro Montero en el arco, secundado en la defensa por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. En el mediocampo se ubicarían Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, mientras que la delantera estaría compuesta por Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Por el lado de Recoleta FC, el entrenador Jorge González pondría en cancha a Oscar Toledo bajo los tres palos, acompañado por Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón y Luis Mendoza en la línea defensiva. La mitad de la cancha la conformarían Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola y Héctor López, en tanto que el ataque estaría liderado por Kevin Parzajuk y Paul Charpentier.

A qué hora juegan Boca vs. Recoleta FC y qué canal lo transmite en vivo

El cruce entre la escuadra argentina y el elenco paraguayo se llevará a cabo este martes a partir de las 19.00 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, bajo el arbitraje del referí chileno Piero Maza.

Para los fanáticos que deseen seguir las alternativas del partido en directo, la transmisión por televisión estará a cargo de las señales ESPN y DSports, plataformas encargadas de llevar la cobertura del evento correspondiente a la ida de los octavos de final.