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Thiago Almada rompió el silencio: la crisis de River, su llegada al club y la bandera ante Inglaterra

El flamante refuerzo de River habló con Radio La Red tras sumarse a los entrenamientos. La intimidad del llamado de Coudet, la frase sobre Chiqui Tapia y el presente del equipo.

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Luego de sumarse a las prácticas bajo las órdenes de Eduardo Coudet, Thiago Almada rompió el silencio en una entrevista brindada a Radio La Red en el programa conducido por Marcelo Palacios. El flamante refuerzo del Millonario expresó sus primeras sensaciones al incorporarse al club y dejó en claro la magnitud de la institución que representa: “Me estoy adaptando al horario, al clima, pero estoy feliz. River no tiene nada que envidiarle a los clubes de Europa”, sentenció el atacante.

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Respecto al proceso de su transferencia y los factores que volcaron la balanza para sellar su llegada a Núñez, el ex-Vélez reveló que el contacto directo con el director técnico resultó determinante. “Me llamó Coudet y eso es importante para mí. Hablé con el Chacho, con Otamendi y con Correa para tomar la decisión de venir a River”, detalló, agregando que “sé a dónde vine, sé lo que es River y la expectativa grande que tiene la gente”.

Qué dijo Thiago Almada sobre la crisis de River y la suspensión del partido en Colombia

El delantero no le escapó al delicado presente deportivo que atraviesa el equipo en el certamen local, donde acumula una racha adversa de resultados. “Es una situación complicada pero con los jugadores que tenemos la vamos a sacar adelante”, aseguró el campeón del mundo, remarcando también su entusiasmo por el contexto del fútbol argentino al señalar que “extrañaba la presión de los hinchas”.

En cuanto a su reacondicionamiento físico, el mediocampista indicó que se está sintiendo bien durante las prácticas cotidianas y que la postergación del encuentro ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana —causada por el terremoto registrado en suelo colombiano— le otorga margen para ponerse a punto: “Me viene bien esta semana con la suspensión del partido”, explicó, al tiempo que celebró la llegada de Ángel Correa afirmando que “es una alegría enorme jugar con él, esperemos que juntos podamos darle mucho al hincha de River”.

Cuál fue la aclaración de Thiago Almada sobre Chiqui Tapia y la bandera contra Inglaterra

Durante la entrevista radial, el futbolista desmintió de manera categórica las versiones mediáticas que lo vinculaban con una supuesta sugerencia del titular de la AFA para vestir la camiseta xeneize. “No sé de dónde sacaron que Tapia me dijo que vaya a Boca. Tapia nunca se mete en las decisiones de los jugadores”, aclaró rotundamente.

Asimismo, al rememorar lo acontecido durante la cita mundialista en el plano internacional, el atacante expresó que disfrutó muchísimo el torneo, sintiendo que lo exprimió al máximo todos los días. En esa línea, al recordar el recordado triunfo frente al seleccionado británico, soltó una particular revelación personal: “El partido con Inglaterra fue una locura, quedó para la historia. Los que tiraron la bandera de Malvinas en el partido contra Inglaterra son amigos míos, de Fuerte Apache”.

Por último, al referirse al plano afectivo y familiar tras concretarse su desembarco en la institución de Núñez, el futbolista dejó un gesto para su entorno más cercano: “La primera camiseta de River va a ser para mi mamá que es fanática”, concluyó.

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