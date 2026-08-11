Thiago Almada rompió el silencio: la crisis de River, su llegada al club y la bandera ante Inglaterra

En cuanto a su reacondicionamiento físico, el mediocampista indicó que se está sintiendo bien durante las prácticas cotidianas y que la postergación del encuentro ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana —causada por el terremoto registrado en suelo colombiano— le otorga margen para ponerse a punto: “Me viene bien esta semana con la suspensión del partido”, explicó, al tiempo que celebró la llegada de Ángel Correa afirmando que “es una alegría enorme jugar con él, esperemos que juntos podamos darle mucho al hincha de River”.

Cuál fue la aclaración de Thiago Almada sobre Chiqui Tapia y la bandera contra Inglaterra

Durante la entrevista radial, el futbolista desmintió de manera categórica las versiones mediáticas que lo vinculaban con una supuesta sugerencia del titular de la AFA para vestir la camiseta xeneize. “No sé de dónde sacaron que Tapia me dijo que vaya a Boca. Tapia nunca se mete en las decisiones de los jugadores”, aclaró rotundamente.

Asimismo, al rememorar lo acontecido durante la cita mundialista en el plano internacional, el atacante expresó que disfrutó muchísimo el torneo, sintiendo que lo exprimió al máximo todos los días. En esa línea, al recordar el recordado triunfo frente al seleccionado británico, soltó una particular revelación personal: “El partido con Inglaterra fue una locura, quedó para la historia. Los que tiraron la bandera de Malvinas en el partido contra Inglaterra son amigos míos, de Fuerte Apache”.

Por último, al referirse al plano afectivo y familiar tras concretarse su desembarco en la institución de Núñez, el futbolista dejó un gesto para su entorno más cercano: “La primera camiseta de River va a ser para mi mamá que es fanática”, concluyó.