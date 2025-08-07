Boca en reconstrucción: quiénes son los candidatos que analiza Riquelme para liderar el nuevo proyecto deportivo

En la nómina también aparece Alberto “Beto” Márcico, histórico ídolo de Boca, quien mantiene una relación fluida con Riquelme y suele acompañarlo en algunos partidos desde su palco en La Bombonera. Si bien no tiene experiencia en gestión deportiva, su figura es valorada por su vínculo con el club y el presidente.

Otro nombre que trascendió es el de José Pékerman, de amplia trayectoria como formador y seleccionador. Con 75 años, su última experiencia fue como técnico de Venezuela en 2022, luego de su recordado ciclo con Colombia. Voces cercanas indican que estaría abierto a evaluar proyectos serios, ya sea como entrenador o manager, aunque aún no hubo contacto formal.

Por último, Cristian Traverso es otro de los nombres que se mencionaron en las primeras conversaciones. Campeón con Boca en su etapa como jugador y cercano a Riquelme, su perfil fue considerado, aunque fuentes confiables aseguran que por motivos personales no estaría dispuesto a aceptar la propuesta en este momento.

Así, mientras el equipo atraviesa un momento deportivo delicado, la dirigencia de Boca se mueve con cautela para definir el nuevo rumbo. El sucesor del Consejo de Fútbol deberá no solo asumir responsabilidades inmediatas, sino también contribuir a reconstruir el vínculo entre el plantel, los dirigentes y los hinchas.

Con Delgado como único miembro activo del anterior consejo, el margen de error es mínimo. Y aunque aún no hay decisiones tomadas, el nuevo esquema podría marcar el inicio de una etapa clave para el futuro institucional del club.