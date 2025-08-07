En vivo Radio La Red
Boca en reconstrucción: quiénes son los candidatos que analiza Riquelme para liderar el nuevo proyecto deportivo

Luego de la disolución del Consejo de Fútbol, el presidente de Boca busca reestructurar el área deportiva y ya tiene en mente a varios nombres históricos del club para encabezar el nuevo ciclo.

La crisis deportiva que atraviesa Boca obligó a una reconfiguración en la cúpula dirigencial del fútbol profesional. Con la reciente disolución del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme aceptó las renuncias de Mauricio Serna y Raúl Cascini, dos de sus colaboradores más cercanos, y ahora se dispone a dar forma a una nueva estructura para encarar el segundo semestre de la temporada. En este proceso, Marcelo Delgado será el único que continuará dentro del organigrama, acompañando al presidente en la elección del próximo nombre fuerte del área.

Leé también Adiós al Consejo del Fútbol de Boca: los mejores memes y reacciones
La intención de Riquelme es clara: sumar una figura que actúe como nexo entre el plantel profesional y la dirigencia, con capacidad para gestionar el día a día en el predio de Ezeiza y tomar decisiones clave en los mercados de pases. Si bien aún no hay confirmaciones, ya circulan varios nombres de peso que están siendo evaluados internamente.

Qué nombres suenan para liderar el nuevo proyecto deportivo de Boca

Uno de los primeros en emerger en la conversación fue Carlos Bianchi, el entrenador más ganador de la historia del club. El “Virrey”, de 76 años, mantiene una relación muy cercana con Riquelme y su eventual regreso tendría un fuerte impacto simbólico. Sin embargo, fuentes cercanas a su entorno aseguran que es muy poco probable que vuelva a ejercer un rol profesional a esta altura de su vida.

Otra opción que está sobre la mesa es Carlos Fernando “Mono” Navarro Montoya, quien ya tuvo un paso por el club durante los primeros años de la gestión de Riquelme, como coordinador de las divisiones inferiores. En el último tiempo dirigió en el ascenso español y tuvo una breve experiencia como entrenador en Santamarina de Tandil. Según pudo saber TN, el exarquero estaría dispuesto a regresar si recibe el llamado.

En la nómina también aparece Alberto “Beto” Márcico, histórico ídolo de Boca, quien mantiene una relación fluida con Riquelme y suele acompañarlo en algunos partidos desde su palco en La Bombonera. Si bien no tiene experiencia en gestión deportiva, su figura es valorada por su vínculo con el club y el presidente.

Otro nombre que trascendió es el de José Pékerman, de amplia trayectoria como formador y seleccionador. Con 75 años, su última experiencia fue como técnico de Venezuela en 2022, luego de su recordado ciclo con Colombia. Voces cercanas indican que estaría abierto a evaluar proyectos serios, ya sea como entrenador o manager, aunque aún no hubo contacto formal.

Por último, Cristian Traverso es otro de los nombres que se mencionaron en las primeras conversaciones. Campeón con Boca en su etapa como jugador y cercano a Riquelme, su perfil fue considerado, aunque fuentes confiables aseguran que por motivos personales no estaría dispuesto a aceptar la propuesta en este momento.

Así, mientras el equipo atraviesa un momento deportivo delicado, la dirigencia de Boca se mueve con cautela para definir el nuevo rumbo. El sucesor del Consejo de Fútbol deberá no solo asumir responsabilidades inmediatas, sino también contribuir a reconstruir el vínculo entre el plantel, los dirigentes y los hinchas.

Con Delgado como único miembro activo del anterior consejo, el margen de error es mínimo. Y aunque aún no hay decisiones tomadas, el nuevo esquema podría marcar el inicio de una etapa clave para el futuro institucional del club.

