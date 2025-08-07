En vivo Radio La Red
Deportes
Mauricio Serna
Boca
FÚTBOL

Chicho Serna rompió el silencio tras su salida del Consejo de Fútbol de Boca: "Ya..."

El colombiano fue al predio de Ezeiza para despedirse tras presentar su renuncia al Consejo de Fútbol. No aceptó preguntas, pero dejó un mensaje cargado de emoción.

Chicho Serna rompió el silencio tras su salida del Consejo de Fútbol de Boca: Ya...

Mauricio "Chicho" Serna cerró su ciclo como integrante del Consejo de Fútbol de Boca. Luego de que se conociera su salida y la de Raúl Cascini, el colombiano se presentó este miércoles en el predio de Ezeiza para despedirse y compartir algunas palabras con la prensa. Aunque no respondió preguntas, sí dejó un mensaje claro y sentido: su etapa en el club, como dirigente, ha llegado a su fin.

Leé también Fin de ciclo: la drástica decisión de Riquelme que sacude a todo el mundo Boca
fin de ciclo: la drastica decision de riquelme que sacude a todo el mundo boca
image

"Presentamos la renuncia", expresó de forma categórica, echando por tierra las versiones que indicaban que la determinación había sido tomada desde la dirigencia. Su salida, aseguró, fue una decisión personal que venía madurando desde hace varios días.

Por qué Serna renunció al Consejo de Fútbol de Boca

Según explicó el propio Serna en su declaración pública, su decisión se había gestado internamente en las últimas semanas. Manifestó que ya lo había comunicado a las personas correspondientes dentro del club y que, finalmente, se concretó en las últimas horas.

En ese sentido, remarcó que su paso por la institución, como parte del grupo de trabajo liderado por Juan Román Riquelme, fue una etapa de entrega total. Aunque reconoció que cometió errores, también aseguró que siempre actuó con compromiso y responsabilidad.

Su mensaje no tuvo tonos de conflicto ni dejó puertas entreabiertas. Por el contrario, fue una despedida emotiva, en la que agradeció al club, a los hinchas y a quienes lo acompañaron en su gestión.

Qué dijo Serna sobre su futuro

El exmediocampista central no brindó detalles específicos sobre sus próximos pasos, pero dejó en claro que atraviesa un momento de reflexión personal. Su renuncia al Consejo de Fútbol no implica, necesariamente, un alejamiento definitivo del club, aunque también confirmó que le ofrecieron otro rol dentro de la institución y decidió no aceptarlo.

“No lo consideré conveniente”, explicó sobre esa posibilidad, lo que indica que su decisión no fue improvisada, sino parte de un proceso interno que terminó con su desvinculación total del espacio de gestión deportiva.

Serna también habló desde lo humano, reconociendo que este momento no fue fácil, pero que lo enfrentó con la cabeza en alto, fiel a su estilo. Agradeció el afecto recibido durante estos años y pidió disculpas si en algún momento se equivocó. Su despedida, cargada de emoción, cerró con una frase que marcó el tono de su salida: “Así es la vida y ya. Me tocó a mí. Chau, gracias”.

Por qué no habló Raúl Cascini

A diferencia de Serna, Cascini no estuvo presente este miércoles en el predio de Ezeiza. Según trascendió, su ausencia se debió a una cuestión médica. Se espera que en las próximas horas se acerque al lugar para despedirse del plantel y del cuerpo técnico, aunque todavía no está confirmado si hará declaraciones públicas.

Ambos formaban parte del Consejo de Fútbol que condujo el área deportiva del club durante los últimos años. Su rol abarcaba tareas vinculadas al armado del plantel profesional, negociaciones de pases y el vínculo con los futbolistas, entre otros aspectos.

La salida de Serna y Cascini marca un nuevo capítulo en la dinámica interna del fútbol de Boca. Mientras tanto, el club continúa su preparación de cara al segundo semestre de competencias, con el objetivo puesto en la Copa Argentina y la búsqueda de un lugar en la Copa Libertadores 2026.

El comunicado de Boca para disolver el Consejo de Fútbol

El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución.

Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años.

Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores.

Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división.

Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

