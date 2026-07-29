Atento Boca: la impresionante marca de casi 20 años que buscará extender en Chile por Copa Sudamericana

Dónde disputó Boca sus partidos en territorio chileno

La inmensa mayoría de las presentaciones al otro lado de los Andes se concentraron en Santiago de Chile. Sin embargo, la geografía de estos cruces registra cuatro excepciones fuera de la capital:

Calama: dos triunfos frente a Cobreloa.

Viña del Mar: una derrota ante Santiago Wanderers.

Rancagua: el escenario del duelo de esta noche ante O'Higgins.

Cuál es el historial general de Boca contra equipos chilenos

En el balance global por torneos oficiales, las estadísticas favorecen de forma contundente al equipo argentino. Boca disputó un total de 18 partidos en Chile, con la siguiente marca:

Partidos jugados: 18

Victorias de Boca: 11

Empates: 1 (nota: la estadística general registra 6 empates y 5 derrotas en los choques globales).

Derrotas: 5

En lo que respecta a cruces de eliminación directa, se enfrentaron en cinco oportunidades: Boca logró avanzar en cuatro ocasiones, mientras que la única llave que quedó en manos chilenas fue para Colo Colo en la Copa Libertadores 1991, certamen que el conjunto trasandino terminaría conquistando. Esta noche en Rancagua, el Xeneize intentará revalidar la historia para dar un paso más en el plano continental.