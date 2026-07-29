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Atento Boca: la impresionante marca de casi 20 años que buscará extender en Chile por Copa Sudamericana

Este jueves, Boca visita a O'Higgins por la Copa Sudamericana y busca estirar un historial de casi dos décadas sin caer en suelo chileno. Todos los datos.

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Boca Juniors afronta un choque decisivo este jueves desde las 21:30 frente a OHiggins en el Estadio El Teniente de Rancagua. 

Boca Juniors afronta un choque decisivo este jueves desde las 21:30 frente a O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. 

Boca Juniors afronta un choque decisivo este jueves desde las 21:30 frente a O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. Tras haberse quedado con el encuentro de ida por 1-0, el conjunto de la Ribera buscará sellar su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana y, al mismo tiempo, defender un registro formidable al otro lado de la Cordillera: no pierde en territorio chileno desde el año 2008.

Leé también La pésima noticia que recibió Rodolfo Arruabarrena tras la derrota de Boca ante Deportivo Riestra
Rodolfo Arruabarrena 

Cómo le fue a Boca jugando en Chile a lo largo de la historia

El estreno del cuadro xeneize en tierras trasandinas ocurrió en la Copa Libertadores de 1963, cuando se impuso por 3-2 ante Universidad de Chile. Tras ese primer antecedente, debieron transcurrir casi tres décadas para su regreso. En el camino aparecieron algunos traspiés frente a Colo Colo, equipo que lo derrotó en 1991, 1997, 2004 y 2008. Aquella caída de 2008 ante el "Cacique" fue justamente la última de Boca en suelo chileno.

Desde esa fecha hasta la actualidad, la efectividad boquense en el país vecino ha sido casi perfecta: disputó cinco encuentros, con un saldo de cuatro victorias y un empate.

Incluso el antecedente más inmediato es de este mismo año, cuando Boca venció 2-1 a Universidad Católica por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un dato particular de ese choque internacional: cuando los "Cruzados" devolvieron la visita a la Bombonera, lograron la primera victoria de un equipo chileno en la cancha xeneize.

Dónde disputó Boca sus partidos en territorio chileno

La inmensa mayoría de las presentaciones al otro lado de los Andes se concentraron en Santiago de Chile. Sin embargo, la geografía de estos cruces registra cuatro excepciones fuera de la capital:

  • Calama: dos triunfos frente a Cobreloa.

  • Viña del Mar: una derrota ante Santiago Wanderers.

  • Rancagua: el escenario del duelo de esta noche ante O'Higgins.

Cuál es el historial general de Boca contra equipos chilenos

En el balance global por torneos oficiales, las estadísticas favorecen de forma contundente al equipo argentino. Boca disputó un total de 18 partidos en Chile, con la siguiente marca:

  • Partidos jugados: 18

  • Victorias de Boca: 11

  • Empates: 1 (nota: la estadística general registra 6 empates y 5 derrotas en los choques globales).

  • Derrotas: 5

En lo que respecta a cruces de eliminación directa, se enfrentaron en cinco oportunidades: Boca logró avanzar en cuatro ocasiones, mientras que la única llave que quedó en manos chilenas fue para Colo Colo en la Copa Libertadores 1991, certamen que el conjunto trasandino terminaría conquistando. Esta noche en Rancagua, el Xeneize intentará revalidar la historia para dar un paso más en el plano continental.

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