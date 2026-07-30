Derrota y preocupación: la terrible racha negativa que River igualó después de 31 años

Una semana más tarde, en la segunda fecha, el conjunto de Núñez fue goleado 3-0 por Rosario Central en Arroyito, con tantos marcados por Darío Scotto, Roberto Molina y Gonzalo Belloso.

Aquel Torneo Clausura 1995 finalizó con una campaña irregular para River, que terminó en la décima posición con 18 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y ocho derrotas. La historia cambiaría de cara al segundo semestre de ese año con la llegada de Ramón Díaz al banco de suplentes, quien en 1996 conquistaría la segunda Copa Libertadores del club.

Cuáles son los peores arranques en la historia de River

Si se revisan los libros de estadísticas del profesionalismo, la peor marca inicial del club de Núñez ocurrió justo un año antes, en 1994. Durante el Torneo Clausura de ese año, el Millonario cosechó tres derrotas en fila (ante Banfield, Independiente y Gimnasia) y un empate sin goles frente a Huracán, racha negativa que recién pudo cortar en la quinta jornada con un categórico 4-0 sobre Vélez Sarsfield.

Sin embargo, el registro más adverso de toda su historia aconteció en el Campeonato de Segunda División de 1906, apenas cinco años después de la fundación de la institución. En aquel certamen del amateurismo, River perdió los primeros siete partidos del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar River para intentar cortar la mala racha?

Buscando dejar atrás este histórico traspié y sumar sus primeros puntos en la competencia, el River de Eduardo Coudet jugará el próximo domingo desde las 19.15 ante Rosario Central en el Estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura.