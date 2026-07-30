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La bronca del Chacho Coudet tras otra derrota de River: la pregunta sobre "la banda del container" que lo hizo estallar

Tras caer ante Gimnasia, el DT de River mostró su fastidio al ser consultado sobre si sumará a los futbolistas apartados. La lista de los marginados.

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Eduardo Chacho Coudet - DT de River. 

Eduardo "Chacho" Coudet - DT de River. 

El presente de River en el inicio del segundo semestre encendió todas las alarmas. El equipo conducido por Eduardo Coudet no encuentra el rumbo y acumula una preocupante seguidilla de tres derrotas consecutivas. En medio de un mercado de pases donde la directiva busca apostar fuerte, cada golpe en la cancha expone con mayor crudeza la situación de un numeroso grupo de futbolistas de renombre que se entrenan apartados a la espera de una salida, en instalaciones montadas literalmente dentro de containers.

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Ante la escasez de respuestas futbolísticas, las consultas sobre los marginados —varios de los cuales le costaron sumas millonarias al club recientemente— son una constante. Este miércoles, tras la derrota frente a Gimnasia en El Bosque, el "Chacho" volvió a mostrar su incomodidad cuando le preguntaron si había considerado recurrir a alguno de ellos para solucionar las falencias de un plantel que, además, se encuentra mermado por lesiones.

Qué dijo Eduardo Coudet sobre la posibilidad de sumar a los futbolistas marginados

Visiblemente molesto por la consulta, el director técnico optó por no profundizar y marcar distancia con la situación de los borrados. "Ya opiné del tema y no es un tema que quiera retomar. No soy yo el indicado, así que simplemente te puedo decir eso", lanzó tajante antes de dar por finalizada la conferencia de prensa, ya que se trataba de la última pregunta de la jornada.

No es la primera vez que el entrenador intenta desmarcarse de este conflicto. En el reinicio de la competencia —tras la eliminación en Copa Argentina ante Aldosivi—, Coudet sorprendió al asegurar que la determinación de declarar prescindibles a esos jugadores no fue suya: “Fue una decisión del club, institucional”, argumentó en aquel momento.

Quiénes son los futbolistas que integran "la banda del container" en River

Mientras el equipo suma tropiezos en el torneo local y busca soluciones dentro del campo, la lista de futbolistas marginados que permanecen en la institución entrenándose por separado está compuesta por:

  • Germán Pezzella

  • Fabricio Bustos

  • Matías Viña

  • Giuliano Galoppo

  • Kevin Castaño

  • Matías Galarza Fonda

  • Kendry Páez

  • Ian Subiabre

  • Santiago Lencina

  • Maximiliano Salas

  • Alexander Woiski

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