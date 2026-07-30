La bronca del Chacho Coudet tras otra derrota de River: la pregunta sobre "la banda del container" que lo hizo estallar

Qué dijo Eduardo Coudet sobre la posibilidad de sumar a los futbolistas marginados

Visiblemente molesto por la consulta, el director técnico optó por no profundizar y marcar distancia con la situación de los borrados. "Ya opiné del tema y no es un tema que quiera retomar. No soy yo el indicado, así que simplemente te puedo decir eso", lanzó tajante antes de dar por finalizada la conferencia de prensa, ya que se trataba de la última pregunta de la jornada.