¡Bombazo! El fuerte anuncio de Diego Milito que sacudió al fútbol argentino

El exdelantero, que tras su retiro se desempeñó como mánager del club entre 2017 y 2020 bajo la gestión de Víctor Blanco, recordó su paso por esa función, durante la cual Racing conquistó dos títulos: la Superliga 2018-19 y el Trofeo de Campeones 2019. "Desde mi salida del club hace ya casi cuatro años seguí preparándome para estar a la altura de este gran desafío. Durante este último tiempo he podido viajar, conocer diferentes modelos de gestión, visitar instituciones deportivas y conversar con grandes referentes del fútbol. Por lo tanto, creo firmemente que este es el momento ideal para involucrarme y dar ese famoso salto de calidad que Racing puede y debe dar”, detalló Milito.

Aunque no quiso revelar nombres, Milito aseguró que estará acompañado por un equipo de trabajo apasionado y comprometido con el club: “No lo haré solo. Me acompaña un gran equipo de trabajo con el que durante los últimos dos años hemos estado elaborando nuestro proyecto. Queremos un modelo de club superador, como todos soñamos y nos merecemos”, señaló.

Milito dejó en claro que su visión para Racing es a largo plazo, con un enfoque estratégico que abarque todas las áreas del club: “Seguramente no será fácil, ni lo haremos de la noche a la mañana, pero estoy convencido que entre todos podremos lograrlo. Digo entre todos porque creo absolutamente en los equipos de trabajo y no en un modelo presidencialista. Creo en un club con profesionales en cada área, con una visión estratégica clara y visión a mediano y largo plazo. También considero esencial inversión en una infraestructura acorde a la magnitud de nuestro escudo”.

En un contexto donde el Gobierno Nacional intenta impulsar el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, Milito fue contundente en su oposición a esta idea para Racing: "Quiero reafirmar también que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva. Como siempre dije, lo mejor que tiene Racing es su gente. Por lo tanto, nadie mejor que nuestros socios para que sean los dueños del destino de nuestra institución".

Finalmente, Milito se dirigió directamente a los hinchas y socios del club, dejando en claro que su candidatura no responde a intereses políticos: "Quiero que ustedes sean parte y protagonistas de nuestro club".

“Racing es mi casa, y no un trampolín para llegar a ningún otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño, como todos ustedes, de llevar a Racing a lo más alto a nivel mundial. Donde alguna vez supimos estar. Y estoy convencido que con una buena gestión y el apoyo incondicional de todos ustedes, podemos lograrlo”, agregó Milito.

El cierre de su mensaje fue un llamado a la unidad y al compromiso de todos los racinguistas: “Hinchas y socios de Racing, para mí sería un inmenso honor y una gran responsabilidad poder representarlos como próximo presidente. Les pido que me acompañen en este sueño. Muchas gracias. Los abrazo con el corazón”.

La candidatura de Milito promete ser un punto de inflexión en la política interna de Racing, con un ídolo que busca transformar su amor por el club en un proyecto sólido y ambicioso para el futuro.

Video | Diego Milito anunció su candidatura a presidente de Racing

