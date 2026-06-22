Bombazo en el mercado de pases: la fortuna que le ofrecieron a Atlético Madrid por Thiago Almada

El mediocampista, que viene sumando un marcado protagonismo bajo las órdenes de Lionel Scaloni en la cita máxima, pretende exhibir su mejor versión en la Copa del Mundo para aumentar las posibilidades de recibir ofertas concretas de otros clubes europeos de primera línea antes de cerrar su ciclo en el Atlético de Madrid.

Cuándo se resolverá el pase de Thiago Almada en este mercado de pases

La definición de la novela del mercado demandará algunas semanas más de paciencia para los clubes interesados. Por el momento, Almada mantiene su foco puesto de forma exclusiva en la Copa del Mundo y en los objetivos de la Albiceleste. El plano de las negociaciones quedó completamente postergado por el propio entorno del volante: una vez que concluya la participación de la Selección Argentina en el torneo, llegará el momento de evaluar las ofertas y resolver formalmente cuál será el próximo paso de su carrera.