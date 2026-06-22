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Bombazo en el mercado de pases: la fortuna que le ofrecieron a Atlético Madrid por Thiago Almada

Desde España afirman que un club del extranjero avanzó con firmeza para quedarse con el mediocampista de la Selección Argentina. Las pretensiones del conjunto colchonero, el interés de River que quedó relegado y el plan del jugador tras la Copa del Mundo.

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Bombazo en el mercado de pases: la fortuna que le ofrecieron a Atlético Madrid por Thiago Almada

El rendimiento y la exposición de la Copa del Mundo volvieron a encender los radares del mercado de pases internacional con los futbolistas de la Scaloneta como principales protagonistas. Según informó el prestigioso diario español Marca, el Al-Ahli presentó una oferta cercana a los 27 millones de euros para quedarse con Thiago Almada, acompañando la propuesta formal con el ofrecimiento de un millonario contrato por tres temporadas para el volante argentino. Sin embargo, a pesar de los impactantes números sobre la mesa, el futbolista no tomará ninguna decisión sobre su futuro profesional hasta que finalice el Mundial.

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El exdelantero de la Selección argentina aprovechó la previa del partido por el Mundial para enviarle un saludo a los familiares de Lionel Messi. (Foto: archivo)

El fuerte interés del club saudí no solo resulta sumamente atractivo para el jugador, sino también para el propio Atlético de Madrid, institución que busca recuperar, al menos, la inversión económica realizada previamente por el mediocampista. De acuerdo con los datos brindados por el medio europeo, la comisión directiva del conjunto colchonero ya había tomado la determinación de poner al talentoso volante en el mercado de transferencias y se encuentra analizando minuciosamente cada una de las propuestas formales que llegan a las oficinas del club por su ficha.

En paralelo al avance del equipo asiático, el futbolista de 25 años también habría recibido diversos sondeos provenientes del fútbol de Brasil, país donde ya le tocó jugar en una etapa anterior de su carrera profesional. Asimismo, River Plate siguió muy de cerca la situación de Almada e incluso analizó la posibilidad concreta de incorporarlo en este mercado de pases, aunque la descomunal magnitud de la propuesta económica presentada por el conjunto saudí habría dejado al Millonario prácticamente fuera de la carrera por el ex Vélez Sarsfield.

Qué prioriza Thiago Almada para definir dónde jugará después del Mundial 2026

Más allá del importante y tentador aspecto económico que ofrece el fútbol de Medio Oriente, el jugador tiene claras sus metas profesionales en el corto plazo. Thiago Almada prioriza el proyecto deportivo antes de definir su próximo destino e intenta aprovechar el Mundial para revalorizarse.

El mediocampista, que viene sumando un marcado protagonismo bajo las órdenes de Lionel Scaloni en la cita máxima, pretende exhibir su mejor versión en la Copa del Mundo para aumentar las posibilidades de recibir ofertas concretas de otros clubes europeos de primera línea antes de cerrar su ciclo en el Atlético de Madrid.

Cuándo se resolverá el pase de Thiago Almada en este mercado de pases

La definición de la novela del mercado demandará algunas semanas más de paciencia para los clubes interesados. Por el momento, Almada mantiene su foco puesto de forma exclusiva en la Copa del Mundo y en los objetivos de la Albiceleste. El plano de las negociaciones quedó completamente postergado por el propio entorno del volante: una vez que concluya la participación de la Selección Argentina en el torneo, llegará el momento de evaluar las ofertas y resolver formalmente cuál será el próximo paso de su carrera.

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