Bombazo en el mercado de pases: la fortuna que le ofrecieron a Atlético Madrid por Thiago Almada

El rendimiento y la exposición de la Copa del Mundo volvieron a encender los radares del mercado de pases internacional con los futbolistas de la Scaloneta como principales protagonistas. Según informó el prestigioso diario español Marca, el Al-Ahli presentó una oferta cercana a los 27 millones de euros para quedarse con Thiago Almada, acompañando la propuesta formal con el ofrecimiento de un millonario contrato por tres temporadas para el volante argentino. Sin embargo, a pesar de los impactantes números sobre la mesa, el futbolista no tomará ninguna decisión sobre su futuro profesional hasta que finalice el Mundial.