Briatore, sin filtros: su contundente crítica a Colapinto y Gasly en el GP de Las Vegas

El asesor de Alpine responsabilizó al “caótico” inicio en Las Vegas por los golpes que dañaron los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly y los dejaron fuera de los puntos.

Briatore

El balance posterior al Gran Premio de Las Vegas dejó un sabor amargo en Alpine. La carrera, que prometía ser una oportunidad para sumar puntos valiosos, terminó convirtiéndose en un escenario adverso para Franco Colapinto y Pierre Gasly, quienes quedaron condicionados desde los primeros metros. Los incidentes en la largada generaron daños severos en ambos autos y sellaron una competencia cuesta arriba para la escudería francesa, que volvió a irse con las manos vacías.

Colapinto desafió a Alpine y enfrenta una reunión clave con Briatore y el equipo: cuándo será
Colapinto desafió a Alpine y enfrenta una reunión clave con el equipo y Briatore.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, fue directo al analizar lo ocurrido. Señaló que el inicio fue “caótico” y que ni Colapinto ni Gasly tuvieron responsabilidad alguna en los golpes que afectaron los monoplazas. Explicó que los autos sufrieron daños importantes en la parte trasera y que esa secuela técnica fue decisiva para el bajo rendimiento que ambos exhibieron durante toda la noche en el circuito urbano de Las Vegas. Según el directivo, ese impacto inicial dejó a los pilotos “sin chances reales” de pelear por las posiciones de puntos.

briatore_alpine3

En el caso de Gasly, Briatore fue especialmente enfático. Afirmó que el golpe recibido en la largada “arruinó por completo su carrera”, ya que provocó una notable pérdida de carga aerodinámica. En un trazado urbano donde el auto depende de la eficiencia en curvas rápidas y lentas, esa merma de adherencia se tradujo en tiempos deficientes y poca capacidad para defender o recuperar posiciones. El francés terminó en el decimotercer lugar, lejos de la expectativa inicial y sin herramientas para revertir la tendencia marcada desde la primera vuelta.

Para Colapinto, la situación no fue muy diferente. El joven bonaerense también sufrió daños que condicionaron la estabilidad del monoplaza. Briatore explicó que el contacto lo dejó “en una carrera muy cuesta arriba”, y que el auto nunca volvió a tener el equilibrio necesario para combatir en el pelotón.

En un fin de semana donde Alpine había trabajado para optimizar la puesta a punto en un circuito complejo, la secuencia de incidentes terminó tirando por la borda cualquier plan previo.

Ya fuera del auto, Colapinto no ocultó su frustración. El argentino describió la carrera como “un desastre”, y remarcó que nunca encontró grip a lo largo de las vueltas. Dijo que el monoplaza era prácticamente incontrolable, que la parte trasera se movía permanentemente y que cada intento de acelerar o frenar se convertía en una maniobra riesgosa.

Su testimonio reflejó con claridad la dificultad técnica que enfrentó desde el inicio. Incluso comentó que, a diferencia de otras carreras complicadas, esta vez la falta de adherencia era tan marcada que sentía que el auto no respondía a ninguna corrección.

A los problemas de rendimiento se sumó una nueva complicación en boxes. En la vuelta 26, Colapinto realizó su parada y recibió neumáticos medios, pero la detención fue lenta: los mecánicos tardaron cuatro segundos en completar la maniobra. Aunque parezca menor, en una Fórmula 1 ultracompetitiva estos retrasos pueden significar posiciones perdidas o la imposibilidad de enganchar un tren de autos que permita avanzar con rebufo. Es un punto que Alpine arrastra desde otras fechas y que el equipo ya reconoce como una prioridad para resolver de cara a la próxima temporada.

Mientras tanto, el ambiente festivo en Las Vegas contrastó por completo con el ánimo dentro del box de Alpine. El show de fuegos artificiales y la victoria de Max Verstappen apenas lograron disimular la frustración que se vivía en el garaje. Colapinto, visiblemente molesto, ironizó sobre el despliegue del evento y comentó que el brillo del espectáculo servía poco cuando la performance del auto dejaba más dudas que certezas.

Sin embargo, Briatore eligió dejar una puerta abierta al optimismo. De cara a la próxima fecha en Qatar, consideró que el circuito de Lusail podría adaptarse mejor a las características del monoplaza. Las curvas rápidas y los sectores fluidos suelen favorecer a un auto que muestra mayor estabilidad en velocidad constante que en frenadas bruscas, como las que abundaron en Las Vegas. Para Alpine, ese cambio de escenario representa una posibilidad de recuperar terreno y evitar que la frustración de Nevada se transforme en una tendencia prolongada.

