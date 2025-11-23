La complicada carrera de Colapinto en Las Vegas: golpes, McLaren desclasificado y Verstappen campeón

image La FIA detectó irregularidades técnicas en los McLaren de Norris y Piastri.

La desazón de Colapinto: “Fue un desastre hoy el auto”

Al terminar la carrera, el piloto argentino no ocultó su frustración. En zona mixta, dio una de sus declaraciones más sinceras —y duras— desde su debut en la categoría.

“Una carrera muy frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tenía cero grip. Parecía… No se podía doblar el volante, que se corría la parte de atrás... No sé si todo es por los daños que tenía o qué, pero la verdad es que fue un desastre hoy el auto”, expresó visiblemente contrariado.

Colapinto detalló que el Alpine no respondía en ningún punto de la vuelta: “Tuve cero grip toda la carrera atrás, no podía acelerar, no podía doblar con freno, combinar en la entrada, porque se corría, y cada vez que trataba de cargar la rueda trasera se movía”.

Si bien el golpe inicial explicaba parte del problema, el argentino admitió que la falta de performance resultó sorprendente incluso para él y para el equipo.

“No sé cuántos puntos fueron [de carga aerodinámica], pero tampoco era como para sentir tan mal al auto. Una carrera mala, muy mala. Íbamos despacio”, sentenció.

Franco Colapinto GP Las Vegas 2

Verstappen ganó, pero el foco estuvo en los escritorios

Mientras Colapinto lidiaba con su propio calvario en pista, arriba en el clasificador Max Verstappen volvía a imponerse, esta vez sobre Lando Norris y George Russell. Sin embargo, el festejo del podio terminó siendo apenas un anticipo de un escándalo mayor.

Horas después, la FIA detectó irregularidades técnicas en los McLaren de Norris y Piastri. Ambos fueron desclasificados, un golpe durísimo para el equipo británico y un giro inesperado en la pelea por el Mundial de Pilotos. Con los resultados modificados, la diferencia entre los principales contendientes se achicó y el campeonato quedó encendido de cara a las últimas dos fechas.