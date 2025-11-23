La complicada carrera de Colapinto en Las Vegas: golpes, McLaren desclasificado y Verstappen campeón
El Gran Premio de Las Vegas fue una carrera para el olvido para Franco Colapinto, que terminó 15º tras quedar sin grip desde la largada. La FIA desclasificó a los McLaren de Norris y Piastri y reconfiguró el Mundial.
El Gran Premio de Las Vegas ofreció uno de los fines de semana más convulsionados de toda la temporada de Fórmula 1. Lo que empezó con una largada caótica terminó cuatro horas después del festejo en el podio con un golpe de escena monumental: la Federación Internacional del Automóvil (FIA) desclasificó a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri por irregularidades técnicas, lo que modificó por completo el resultado final y encendió la definición del Mundial.
En medio de esa noche larga de polémicas y revisiones, Franco Colapinto tuvo su propia batalla interna. El argentino, que había largado 15º, no logró recuperarse tras un toque en la partida que dañó su Alpine y nunca pudo encontrar ritmo. Sin grip, sin tracción y con un auto prácticamente ingobernable, concluyó finalmente 15º, el último entre quienes cruzaron la bandera a cuadros, favorecido sólo por tres abandonos y por la sanción que dejó afuera a los dos McLaren.
Una carrera que empezó mal y terminó peor
La largada en Las Vegas fue un caos absoluto. Múltiples roces, maniobras al límite y autos con daños en los primeros metros condicionaron a varios pilotos. Entre ellos, Colapinto: el Williams que venía por fuera lo rozó al momento de acelerar y ese toque dañó el difusor del Alpine, dejándolo sin apoyo aerodinámico en la parte trasera desde la primera vuelta.
Aunque el golpe parecía menor, el rendimiento posterior del auto fue alarmante. Colapinto nunca encontró velocidad y rápidamente comenzó a caer del pelotón. Ya en los primeros giros era evidente que el argentino estaba sufriendo con cada frenada, cada curva y cada intento de aceleración. El grip trasero simplemente no existía.
La desazón de Colapinto: “Fue un desastre hoy el auto”
Al terminar la carrera, el piloto argentino no ocultó su frustración. En zona mixta, dio una de sus declaraciones más sinceras —y duras— desde su debut en la categoría.
“Una carrera muy frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tenía cero grip. Parecía… No se podía doblar el volante, que se corría la parte de atrás... No sé si todo es por los daños que tenía o qué, pero la verdad es que fue un desastre hoy el auto”, expresó visiblemente contrariado.
Colapinto detalló que el Alpine no respondía en ningún punto de la vuelta: “Tuve cero grip toda la carrera atrás, no podía acelerar, no podía doblar con freno, combinar en la entrada, porque se corría, y cada vez que trataba de cargar la rueda trasera se movía”.
Si bien el golpe inicial explicaba parte del problema, el argentino admitió que la falta de performance resultó sorprendente incluso para él y para el equipo.
“No sé cuántos puntos fueron [de carga aerodinámica], pero tampoco era como para sentir tan mal al auto. Una carrera mala, muy mala. Íbamos despacio”, sentenció.
Verstappen ganó, pero el foco estuvo en los escritorios
Mientras Colapinto lidiaba con su propio calvario en pista, arriba en el clasificador Max Verstappen volvía a imponerse, esta vez sobre Lando Norris y George Russell. Sin embargo, el festejo del podio terminó siendo apenas un anticipo de un escándalo mayor.
Horas después, la FIA detectó irregularidades técnicas en los McLaren de Norris y Piastri. Ambos fueron desclasificados, un golpe durísimo para el equipo británico y un giro inesperado en la pelea por el Mundial de Pilotos. Con los resultados modificados, la diferencia entre los principales contendientes se achicó y el campeonato quedó encendido de cara a las últimas dos fechas.