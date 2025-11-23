Norris y Piastri fueron descalificados en Las Vegas: qué pasó con McLaren y por qué la FIA los sancionó

En el caso del auto de Norris (coche 4):

8,88 mm en el lado derecho delantero

8,93 mm en el lado derecho trasero

Ambos valores quedaron por debajo del mínimo permitido.

El coche de Piastri también incumplió la medida, por lo que recibió la misma sanción.

La FIA detalló que el equipo McLaren fue escuchado, que presentó su defensa, pero que la violación era clara y no admitía excepciones.

image

El impacto en el campeonato: la pelea por el título se achica

La descalificación tuvo un efecto directo en la clasificación del Mundial de Pilotos. Antes de la sanción:

Norris ampliaba su diferencia sobre Piastri a 30 puntos

Max Verstappen quedaba a 42 unidades del líder

Pero con la exclusión:

La distancia entre Norris y Piastri se reduce a 24 puntos

Verstappen también pasa a estar a 24 unidades, reavivando sus chances de lograr su quinto título consecutivo

Con sólo dos fechas por disputarse —Qatar y Abu Dhabi—, el campeonato quedó repentinamente comprimido y abierto.

Los comisarios explicaron su decisión

En su comunicado, la FIA detalló cómo se realizó el proceso:

“Los comisarios escucharon al director del equipo, al director deportivo y al director técnico del equipo McLaren; al director de monoplazas de la FIA; al director técnico de monoplazas de la FIA; y al delegado técnico de la FIA.”

Después de las mediciones, quedó constatado que el espesor del tablón inferior estaba por debajo del límite reglamentario.

La FIA también remarcó que cualquier desgaste excesivo es responsabilidad del equipo, sin importar las causas. Por eso, la sanción automática es la descalificación.

Qué sigue: el GP de Qatar

El próximo capítulo del campeonato será el Gran Premio de Qatar, que se correrá del 28 al 30 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail, una pista de 5,38 kilómetros ubicada al norte de Doha.

Será la anteúltima fecha antes del cierre en Abu Dhabi, y llega en un momento clave: con Norris y Piastri penalizados, y Verstappen nuevamente cerca, la definición promete tensión máxima.