Norris y Piastri fueron descalificados en Las Vegas: qué pasó con McLaren y por qué la FIA los sancionó
La FIA excluyó a los McLaren del Gran Premio de Las Vegas tras detectar que el espesor del fondo del auto no cumplía con la medida reglamentaria. La sanción modificó el resultado final y reconfiguró la pelea por el título entre Norris, Piastri y Max Verstappen.
El Gran Premio de Las Vegas terminó con un golpe inesperado para McLaren. Horas después del festejo en el podio, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri, que habían finalizado segundo y cuarto respectivamente. La razón: ambos monoplazas no cumplían con el espesor mínimo permitido del bloque de deslizamiento trasero, una pieza clave del fondo del auto.
La irregularidad técnica se detectó durante las verificaciones posteriores a la carrera, cuando los comisarios descubrieron un desgaste mayor al permitido por el reglamento de Fórmula 1.
Qué dice el reglamento y qué encontraron los técnicos
La infracción está vinculada al artículo 3.5.9 e) del reglamento técnico 2025, que establece que el tablón inferior —ubicado en el piso del auto— debe tener:
10 mm de espesor al inicio
Un mínimo de 9 mm por desgaste natural tras la carrera
Según la FIA, este espesor se controla únicamente en puntos específicos designados, justamente para evitar interpretaciones o desgaste desigual.
En el caso del auto de Norris (coche 4):
8,88 mm en el lado derecho delantero
8,93 mm en el lado derecho trasero
Ambos valores quedaron por debajo del mínimo permitido.
El coche de Piastri también incumplió la medida, por lo que recibió la misma sanción.
La FIA detalló que el equipo McLaren fue escuchado, que presentó su defensa, pero que la violación era clara y no admitía excepciones.
El impacto en el campeonato: la pelea por el título se achica
La descalificación tuvo un efecto directo en la clasificación del Mundial de Pilotos. Antes de la sanción:
Norris ampliaba su diferencia sobre Piastri a 30 puntos
Max Verstappen quedaba a 42 unidades del líder
Pero con la exclusión:
La distancia entre Norris y Piastri se reduce a 24 puntos
Verstappen también pasa a estar a 24 unidades, reavivando sus chances de lograr su quinto título consecutivo
Con sólo dos fechas por disputarse —Qatar y Abu Dhabi—, el campeonato quedó repentinamente comprimido y abierto.
Los comisarios explicaron su decisión
En su comunicado, la FIA detalló cómo se realizó el proceso:
“Los comisarios escucharon al director del equipo, al director deportivo y al director técnico del equipo McLaren; al director de monoplazas de la FIA; al director técnico de monoplazas de la FIA; y al delegado técnico de la FIA.”
Después de las mediciones, quedó constatado que el espesor del tablón inferior estaba por debajo del límite reglamentario.
La FIA también remarcó que cualquier desgaste excesivo es responsabilidad del equipo, sin importar las causas. Por eso, la sanción automática es la descalificación.
Qué sigue: el GP de Qatar
El próximo capítulo del campeonato será el Gran Premio de Qatar, que se correrá del 28 al 30 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail, una pista de 5,38 kilómetros ubicada al norte de Doha.
Será la anteúltima fecha antes del cierre en Abu Dhabi, y llega en un momento clave: con Norris y Piastri penalizados, y Verstappen nuevamente cerca, la definición promete tensión máxima.