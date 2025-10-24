En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Flavio Briatore
FÓRMULA 1

El importante pedido de Flavio Briatore a Colapinto antes de la carrera de F1 en México

Franco Colapinto llega al Autódromo Hermanos Rodríguez tras un fin de semana polémico en Austin. Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, le hizo un importante pedido al pilota argentino. Los detalles.

El importante pedido de Flavio Briatore a Colapinto antes de la carrera de F1 en México

Después del Gran Premio de Estados Unidos, donde Franco Colapinto protagonizó un polémico sobrepaso a su compañero Pierre Gasly, Alpine puso el foco en las próximas carreras. Flavio Briatore, asesor deportivo del equipo francés, trazó tres objetivos fundamentales para la escudería de cara al Gran Premio de México:

El sorpresivo respaldo de la F1 a Franco Colapinto tras el polémico adelantamiento a Gasly
(Foto: AlpineF1Team/IG)

  • Minimizar los daños: mantener la calma y evitar incidentes que puedan afectar el rendimiento o la imagen del equipo.

  • Sumar puntos cuando sea posible: escalar posiciones en la clasificación final de la carrera para mejorar la posición en el campeonato de constructores.

  • Extraer lecciones positivas: aprender de los errores y consolidar estrategias que fortalezcan al equipo de cara a la próxima temporada.

Bajo esta línea, Colapinto y Gasly tendrán que combinar precaución con agresividad controlada, buscando consolidar resultados a pesar de las limitaciones del coche en este tramo final de la temporada.

image

Qué expectativas deportivas tiene Alpine para el GP de México

El panorama para Alpine en el Autódromo Hermanos Rodríguez será similar al de Estados Unidos. El coche no muestra mejoras significativas, por lo que los pilotos enfrentarán el desafío de escalar desde posiciones retrasadas en la parrilla. La clasificación del sábado será clave para poder avanzar en la carrera del domingo, donde la estrategia y la eficiencia en boxes jugarán un papel determinante.

La meta del equipo es mantener un desempeño sólido, aprovechando cada oportunidad de sumar puntos que puedan marcar la diferencia en el campeonato de constructores y fortalecer la posición de Colapinto dentro de la escudería de cara a 2026.

Cuándo y cómo ver el Gran Premio de México de Fórmula 1

El fin de semana de carreras se desarrollará de la siguiente manera (horario argentino):

Viernes 24 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 15:30

  • Prácticas Libres 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 14:30

  • Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17:00

La transmisión estará a cargo de Fox Sports, mientras que los suscriptores de Disney+ Premium podrán seguir la carrera vía streaming, al igual que la previa y la cobertura en pista.

Qué representa este GP para Colapinto y Alpine

Más allá de la competencia inmediata, el Gran Premio de México será una prueba clave para Franco Colapinto. Su desempeño no solo será evaluado en términos de puntos, sino también como indicador de su madurez y capacidad para trabajar en equipo tras el incidente con Gasly en Austin.

Para Alpine, este fin de semana representa la oportunidad de consolidar aprendizajes, mejorar la coordinación interna y fortalecer la relación entre sus pilotos. Minimizar errores, sumar unidades y extraer enseñanzas positivas son los tres pilares que Briatore destacó como esenciales para terminar la temporada con un cierre más ordenado y productivo.

