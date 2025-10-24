El importante pedido de Flavio Briatore a Colapinto antes de la carrera de F1 en México

Cuándo y cómo ver el Gran Premio de México de Fórmula 1

El fin de semana de carreras se desarrollará de la siguiente manera (horario argentino):

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1: 15:30

Prácticas Libres 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3: 14:30

Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17:00

La transmisión estará a cargo de Fox Sports, mientras que los suscriptores de Disney+ Premium podrán seguir la carrera vía streaming, al igual que la previa y la cobertura en pista.

Qué representa este GP para Colapinto y Alpine

Más allá de la competencia inmediata, el Gran Premio de México será una prueba clave para Franco Colapinto. Su desempeño no solo será evaluado en términos de puntos, sino también como indicador de su madurez y capacidad para trabajar en equipo tras el incidente con Gasly en Austin.

Para Alpine, este fin de semana representa la oportunidad de consolidar aprendizajes, mejorar la coordinación interna y fortalecer la relación entre sus pilotos. Minimizar errores, sumar unidades y extraer enseñanzas positivas son los tres pilares que Briatore destacó como esenciales para terminar la temporada con un cierre más ordenado y productivo.