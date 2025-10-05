Colapinto, frustrado tras su 16° puesto en Singapur: "Le pongo mucha garra, pero no sale nada"

A pesar del contratiempo, Colapinto mantuvo un ritmo sólido durante toda la carrera, escalando posiciones hasta situarse 14° en la vuelta 42. En la recta final, los neumáticos ya totalmente desgastados le hicieron perder terreno y terminó cruzando la bandera a cuadros en el puesto 16, sin sumar puntos. Su compañero Pierre Gasly tuvo un fin de semana aún más complicado, finalizando 19°, lo que evidencia las dificultades del A525 en Marina Bay.

El piloto argentino comparó su rendimiento actual con la temporada anterior, cuando corría para Williams: “El año pasado podía hacer buenas largadas y mantenerme. Hoy estamos muy lentos, lejos de los demás. Es frustrante cuando te pasan todos y no podés hacer nada”.

El Gran Premio de Singapur tuvo como vencedor a George Russell (Mercedes), seguido por Max Verstappen (Red Bull) y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes aseguraron la Copa de Constructores 2025 para el equipo papaya.

Para Colapinto, el objetivo sigue siendo aprovechar cada carrera para adaptarse al Alpine y buscar oportunidades que le permitan sumar sus primeros puntos en la temporada, en una escudería que todavía muestra un rendimiento desigual frente a los líderes de la Fórmula 1.

Colapinto_Singapur_25_02

La tabla del mundial de pilotos

Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 336 puntos

2. Lando Norris (GBR) 314

3. Max Verstappen (NED) 273

4. George Russell (GBR) 237

5. Charles Leclerc (MON) 173

6. Lewis Hamilton (GBR) 127

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 88

8. Alexander Albon (THA) 70

9. Isack Hadjar (FRA) 39

10. Nico Hülkenberg (GER) 37

11. Fernando Alonso (ESP) 34

12. Carlos Sainz Jr (ESP) 32

13. Lance Stroll (CAN) 32

14. Liam Lawson (NZL) 30

15. Estéban Ocon (FRA) 28

16. Pierre Gasly (FRA) 20

17. Yuki Tsunoda (JPN) 20

18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

19. Oliver Bearman (GBR) 18

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0