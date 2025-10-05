El argentino Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Singapur en el 16° puesto, en una carrera marcada por la estrategia fallida de Alpine y el desgaste extremo de sus neumáticos.
El Gran Premio de Singapur, la 18° fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1, dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto. El piloto argentino largó desde la 16° posición y terminó en el mismo puesto, tras una estrategia que no salió como esperaba el equipo Alpine.
Colapinto, frustrado tras su 16° puesto en Singapur: "Le pongo mucha garra, pero no sale nada"
Desde el inicio, Colapinto mostró buen ritmo: aprovechó el caos de las primeras curvas para adelantar a tres rivales y situarse en el 13° puesto, manteniendo un desempeño competitivo durante las primeras vueltas.
Sin embargo, la decisión de Alpine de cambiarlo a neumáticos medios en la vuelta 15 terminó condicionando su carrera. La apuesta del equipo era que entrara un safety car, algo que nunca ocurrió, y como consecuencia, Colapinto cayó al 18° lugar y debió lidiar con un desgaste extremo durante casi 50 vueltas consecutivas.
“Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable. No entiendo por qué somos tan lentos”, declaró el argentino en diálogo con ESPN, reflejando la frustración por la falta de competitividad del Alpine.
A pesar del contratiempo, Colapinto mantuvo un ritmo sólido durante toda la carrera, escalando posiciones hasta situarse 14° en la vuelta 42. En la recta final, los neumáticos ya totalmente desgastados le hicieron perder terreno y terminó cruzando la bandera a cuadros en el puesto 16, sin sumar puntos. Su compañero Pierre Gasly tuvo un fin de semana aún más complicado, finalizando 19°, lo que evidencia las dificultades del A525 en Marina Bay.
El piloto argentino comparó su rendimiento actual con la temporada anterior, cuando corría para Williams: “El año pasado podía hacer buenas largadas y mantenerme. Hoy estamos muy lentos, lejos de los demás. Es frustrante cuando te pasan todos y no podés hacer nada”.
El Gran Premio de Singapur tuvo como vencedor a George Russell (Mercedes), seguido por Max Verstappen (Red Bull) y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes aseguraron la Copa de Constructores 2025 para el equipo papaya.
Para Colapinto, el objetivo sigue siendo aprovechar cada carrera para adaptarse al Alpine y buscar oportunidades que le permitan sumar sus primeros puntos en la temporada, en una escudería que todavía muestra un rendimiento desigual frente a los líderes de la Fórmula 1.
Clasificación del Mundial de pilotos:
1. Oscar Piastri (AUS) 336 puntos
2. Lando Norris (GBR) 314
3. Max Verstappen (NED) 273
4. George Russell (GBR) 237
5. Charles Leclerc (MON) 173
6. Lewis Hamilton (GBR) 127
7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 88
8. Alexander Albon (THA) 70
9. Isack Hadjar (FRA) 39
10. Nico Hülkenberg (GER) 37
11. Fernando Alonso (ESP) 34
12. Carlos Sainz Jr (ESP) 32
13. Lance Stroll (CAN) 32
14. Liam Lawson (NZL) 30
15. Estéban Ocon (FRA) 28
16. Pierre Gasly (FRA) 20
17. Yuki Tsunoda (JPN) 20
18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18
19. Oliver Bearman (GBR) 18
20. Franco Colapinto (ARG) 0
21. Jack Doohan (AUS) 0