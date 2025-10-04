En vivo Radio La Red
Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1:en qué posición arrancará en el GP de Singapur

El argentino registró un tiempo de 1:30.982, que le permitió superar únicamente a Esteban Ocon (Haas) y a su compañero Pierre Gasly.

Colapinto registró un tiempo de 1:30.982

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y este domingo partirá desde la 18ª posición en el circuito callejero de Singapur

¿Confirmado para el 2026? La frase que enloqueció a los fanáticos de Franco Colapinto
¿confirmado para el 2026? la frase que enloquecio a los fanaticos de franco colapinto

El argentino registró un tiempo de 1:30.982, que le permitió superar únicamente a Esteban Ocon (Haas) y a su compañero Pierre Gasly, quien largará último tras marcar 1:31.261, 0,279 segundos más lento. Gasly sufrió problemas sobre el cierre de la sesión que le impidieron mejorar su rendimiento.

El argentino quedó a 0,207 segundos del corte, establecido por Alex Albon, que terminó 15° y avanzó a la siguiente ronda.

En la Q1 también quedaron eliminados Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine).

La previa del fin de semana no fue sencilla para Colapinto porque cerró ambas prácticas libres en el puesto 19 y admitió que no se sintió cómodo con el auto.

Noticia en desarrollo...

