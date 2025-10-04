Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1:en qué posición arrancará en el GP de Singapur

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y este domingo partirá desde la 18ª posición en el circuito callejero de Singapur
Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y este domingo partirá desde la 18ª posición en el circuito callejero de Singapur
El argentino registró un tiempo de 1:30.982, que le permitió superar únicamente a Esteban Ocon (Haas) y a su compañero Pierre Gasly, quien largará último tras marcar 1:31.261, 0,279 segundos más lento. Gasly sufrió problemas sobre el cierre de la sesión que le impidieron mejorar su rendimiento.
El argentino quedó a 0,207 segundos del corte, establecido por Alex Albon, que terminó 15° y avanzó a la siguiente ronda.
En la Q1 también quedaron eliminados Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas) y Pierre Gasly (Alpine).
La previa del fin de semana no fue sencilla para Colapinto porque cerró ambas prácticas libres en el puesto 19 y admitió que no se sintió cómodo con el auto.
Noticia en desarrollo...