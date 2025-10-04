Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1:en qué posición arrancará en el GP de Singapur

El argentino registró un tiempo de 1:30.982, que le permitió superar únicamente a Esteban Ocon (Haas) y a su compañero Pierre Gasly, quien largará último tras marcar 1:31.261, 0,279 segundos más lento. Gasly sufrió problemas sobre el cierre de la sesión que le impidieron mejorar su rendimiento.