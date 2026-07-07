Colombia y Suiza empatan 0 a 0 en el cruce que define al rival de Argentina en los cuartos de final

El equipo conducido por Murat Yakin intentará volver a meterse entre los ocho mejores del mundo, una instancia que alcanzó en Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954.

El historial entre ambas selecciones registra cuatro enfrentamientos, con un antecedente en Copas del Mundo. Fue en la fase de grupos de Estados Unidos 1994, cuando Colombia se impuso por 2-0. Este será, sin embargo, el primer cruce entre ambos en una instancia de eliminación directa.

Las formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez; Remo Freuler y Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi y Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

El vencedor del encuentro se enfrentará a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, luego de la agónica clasificación de la Albiceleste frente a Egipto.