Colombia y Suiza empatan 0 a 0 en el cruce que define al rival de Argentina en los cuartos de final

Con Argentina ya instalada en los cuartos de final tras vencer 3-2 a Egipto, la atención se traslada al duelo entre Colombia y Suiza, que definirá al próximo rival del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.
El seleccionado de Néstor Lorenzo se enfrenta al conjunto europeo por un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.
(Foto: Reuters).
Con Argentina ya instalada en los cuartos de final tras vencer 3-2 a Egipto, la atención se traslada al duelo entre Colombia y Suiza, que definirá al próximo rival del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.
El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega como uno de los equipos de mejor rendimiento del certamen. En los 16avos de final superó 1-0 a Ghana en un encuentro en el que generó varias situaciones para ampliar la diferencia. En la fase de grupos había finalizado como líder del Grupo L con siete puntos, luego de vencer 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a República Democrática del Congo e igualar sin goles frente a Portugal.
Colombia buscará dar un nuevo paso en una Copa del Mundo en la que aspira a superar su mejor actuación histórica, los cuartos de final alcanzados en Brasil 2014. Además, el seleccionado cafetero intenta trasladar al máximo torneo de selecciones el crecimiento que mostró bajo el mando de Lorenzo, después de haber llegado a la final de la Copa América 2024.
Suiza, por su parte, también llega con credenciales para ilusionarse. En la ronda anterior dejó en el camino a Argelia con un sólido triunfo por 2-0 y previamente se había quedado con el primer puesto del Grupo B con siete unidades, producto del empate 1-1 ante Qatar y las victorias sobre Bosnia por 4-1 y Canadá por 2-1.
El equipo conducido por Murat Yakin intentará volver a meterse entre los ocho mejores del mundo, una instancia que alcanzó en Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954.
El historial entre ambas selecciones registra cuatro enfrentamientos, con un antecedente en Copas del Mundo. Fue en la fase de grupos de Estados Unidos 1994, cuando Colombia se impuso por 2-0. Este será, sin embargo, el primer cruce entre ambos en una instancia de eliminación directa.
Las formaciones
Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez; Remo Freuler y Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi y Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
El vencedor del encuentro se enfrentará a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, luego de la agónica clasificación de la Albiceleste frente a Egipto.