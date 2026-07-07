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Lionel Messi habló tras la agónica clasificación: "Este grupo no baja los brazos nunca"

El capitán valoró la remontada tras un partido que parecía complicarse, elogió la fortaleza del plantel. “Fue un alivio para todos”, reconoció.

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Lionel Messi habló tras la agónica clasificación. (Foto: Reuters)

Lionel Messi habló tras la agónica clasificación. (Foto: Reuters)

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más impactantes del torneo: Lionel Messi llorando sobre el césped después de la agónica victoria por 3-2 ante Egipto. El capitán habló tras el partido, calificó el triunfo como "un alivio para todos" y destacó el espíritu de un equipo que logró revertir un encuentro que parecía perdido.

Leé también Las lágrimas de Messi después de la remontada épica de Argentina ante Egipto
(Foto: Reuters).

Además del desahogo por la clasificación, el rosarino analizó el desarrollo del partido, reconoció el sufrimiento que atravesó el equipo y volvió a dejar una frase que refleja la identidad del plantel: "Este grupo no baja los brazos nunca, pude aportar un poco para ayudar al equipo. Después de errar el penal, creía que podía haber sido otro el partido porque estábamos bien".

Tras el pitazo final, Messi dialogó con la prensa desde el estadio y reconoció que el desenlace del encuentro generó una enorme descarga emocional. "Fue un alivio para todos", resumió el capitán, en referencia a un partido que se complicó desde el inicio y que Argentina logró revertir con una reacción memorable en el segundo tiempo.

El delantero también destacó la fortaleza mental del plantel y aseguró que la Selección volvió a demostrar el carácter que la distingue. "Este grupo no baja los brazos nunca", afirmó.

Para Messi, uno de los momentos determinantes del partido fue el gol de Cristian "Cuti" Romero, ya que modificó por completo el desarrollo del encuentro y le dio impulso al equipo para ir en busca de la remontada. "El primer gol vino bien y abrió el arco, además nos daba tiempo para empatarlo y terminamos ganando".

Además, en diálogo con los medios desde el estadio, Messi calificó como “una locura” la campaña realizada por el equipo a lo largo de las Eliminatorias y resaltó el compromiso del plantel. También se mostró feliz por el respaldo del público: “Contento de que la gente pueda seguir estando”, expresó.

El llanto de Messi tras la heroica remontada ante Egipto

El final del partido dejó una imagen que recorrió el mundo. Apenas el árbitro señaló el cierre del encuentro, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas.

El capitán fue protagonista de una montaña rusa de emociones. Durante el partido había sufrido uno de los momentos más difíciles del torneo al fallar un penal, el segundo que desperdicia en esta Copa del Mundo, mientras veía cómo Argentina quedaba al borde de la eliminación.

La emoción del capitán de la Selección tras el triunfo ante Egipto. (Foto: Reuters)

La emoción del capitán de la Selección tras el triunfo ante Egipto. (Foto: Reuters)

Sin embargo, la reacción del equipo transformó una tarde que parecía condenada a la frustración en una remontada histórica. El triunfo por 3-2 sobre Egipto clasificó a la Selección argentina a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia.

Las lágrimas de Messi fueron interpretadas como el desahogo de un futbolista que pasó del golpe anímico por el penal errado a la felicidad absoluta por una clasificación épica, en uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026.

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