Lionel Messi habló tras la agónica clasificación: "Este grupo no baja los brazos nunca"

Para Messi, uno de los momentos determinantes del partido fue el gol de Cristian "Cuti" Romero, ya que modificó por completo el desarrollo del encuentro y le dio impulso al equipo para ir en busca de la remontada. "El primer gol vino bien y abrió el arco, además nos daba tiempo para empatarlo y terminamos ganando".

Además, en diálogo con los medios desde el estadio, Messi calificó como “una locura” la campaña realizada por el equipo a lo largo de las Eliminatorias y resaltó el compromiso del plantel. También se mostró feliz por el respaldo del público: “Contento de que la gente pueda seguir estando”, expresó.

El llanto de Messi tras la heroica remontada ante Egipto

El final del partido dejó una imagen que recorrió el mundo. Apenas el árbitro señaló el cierre del encuentro, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas.

El capitán fue protagonista de una montaña rusa de emociones. Durante el partido había sufrido uno de los momentos más difíciles del torneo al fallar un penal, el segundo que desperdicia en esta Copa del Mundo, mientras veía cómo Argentina quedaba al borde de la eliminación.

La emoción del capitán de la Selección tras el triunfo ante Egipto. (Foto: Reuters)

Sin embargo, la reacción del equipo transformó una tarde que parecía condenada a la frustración en una remontada histórica. El triunfo por 3-2 sobre Egipto clasificó a la Selección argentina a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Suiza y Colombia.

Las lágrimas de Messi fueron interpretadas como el desahogo de un futbolista que pasó del golpe anímico por el penal errado a la felicidad absoluta por una clasificación épica, en uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026.