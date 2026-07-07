El vaticinio de Valentina Cervantes que se cumplió con Enzo Fernández: "Hoy..."

Cómo fue el gesto Antonela Roccuzzo en el partido histórico de Messi y la Selección ante Egipto

Cuando el partido parecía escaparse de las manos de la Selección, volvió a aparecer la figura de Antonela Roccuzzo como apoyo silencioso desde las tribunas de Atlanta. Entre la multitud de hinchas argentinos que copó el estadio, la esposa de Lionel Messi siguió cada instante de una jornada que terminó con una remontada épica y el pase a cuartos de final tras el 3-2 frente a Egipto.

La madre de Thiago, Mateo y Ciro se mostró firme durante todo el encuentro: entonó el himno con fuerza y emoción al inicio y mantuvo esa misma entrega incluso en los momentos más difíciles, como cuando a Leo le atajaron el penal o cuando el equipo se fue al descanso en desventaja, después del gol anulado por falta sobre Lisandro Martínez.

Quien mejor conoce la capacidad de reacción del capitán es ella, y lo volvió a demostrar. En apenas 13 minutos, Argentina dio vuelta un partido que tenía contra las cuerdas al bicampeón del mundo. Fue entonces cuando llegó el llanto de Messi, sorprendido por semejante giro, que se alivió con los tantos de Cuti Romero, el suyo propio y el cabezazo de Enzo Fernández tras la asistencia de Lautaro Martínez.

La celebración se expandió por todo el país, aunque fueron sus compañeros quienes eligieron poner a Messi en el centro de la escena como el gran protagonista de una clasificación inolvidable. Mientras tanto, Antonela, otra vez, acompañaba desde la tribuna como parte de esa emoción compartida.