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El vaticinio de Valentina Cervantes que se cumplió con Enzo Fernández: "Hoy..."

Antes del duelo entre Argentina y Egipto, Valentina Cervantes reveló una frase que le había dicho Enzo Fernández. Horas después, el mediocampista fue decisivo.

7 jul 2026, 18:53
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valentina cervantes y enzo fernandez
valentina cervantes y enzo fernandez

Las historias que rodean a la Selección suelen tener un aire de magia, y esta vez la protagonista fue Valentina Cervantes. Antes de que la pelota empezara el partido entre Argentina y Egipto, la esposa de Enzo Fernández dejó escapar una premonición que terminaría siendo clave. Todo ocurrió en la previa de TyC Sports, cuando un cronista la abordó con una pregunta cargada de expectativa.

"¿Puede ser el día hoy?", lanzó el periodista, mientras Valu respondía con una sonrisa que parecía anticipar lo que vendría. "Me dijo que está contento hoy. Me dijo que está feliz hoy así que estoy contenta por eso", expresó con entusiasmo.

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Lo que nadie imaginaba era que Enzo sería el autor del tercer gol, el que selló la victoria en un partido vibrante y lleno de tensión. La influencer lo había adelantado con su energía: "Somos una banda así que hacemos mucha fuerza". "Vamos a hacer fuerza y estamos para él", agregó, iluminada por la emoción de acompañar a su pareja en un momento tan crucial.

En esa misma entrevista, Cervantes habló del sacrificio y la entrega que marcaron el camino de Fernández hasta la Selección. "Lo amo y sabe que estamos toda la familia, tanto sus padres, nosotros y sus hijos, estamos orgullosos por todo lo que trabaja para llegar adonde está", afirmó con orgullo. Y el destino le dio la razón: este martes, el gol de Enzo no solo evitó una derrota, sino que regaló al pueblo argentino una clasificación que quedará grabada en la memoria colectiva.

Cómo fue el gesto Antonela Roccuzzo en el partido histórico de Messi y la Selección ante Egipto

Cuando el partido parecía escaparse de las manos de la Selección, volvió a aparecer la figura de Antonela Roccuzzo como apoyo silencioso desde las tribunas de Atlanta. Entre la multitud de hinchas argentinos que copó el estadio, la esposa de Lionel Messi siguió cada instante de una jornada que terminó con una remontada épica y el pase a cuartos de final tras el 3-2 frente a Egipto.

La madre de Thiago, Mateo y Ciro se mostró firme durante todo el encuentro: entonó el himno con fuerza y emoción al inicio y mantuvo esa misma entrega incluso en los momentos más difíciles, como cuando a Leo le atajaron el penal o cuando el equipo se fue al descanso en desventaja, después del gol anulado por falta sobre Lisandro Martínez.

Quien mejor conoce la capacidad de reacción del capitán es ella, y lo volvió a demostrar. En apenas 13 minutos, Argentina dio vuelta un partido que tenía contra las cuerdas al bicampeón del mundo. Fue entonces cuando llegó el llanto de Messi, sorprendido por semejante giro, que se alivió con los tantos de Cuti Romero, el suyo propio y el cabezazo de Enzo Fernández tras la asistencia de Lautaro Martínez.

La celebración se expandió por todo el país, aunque fueron sus compañeros quienes eligieron poner a Messi en el centro de la escena como el gran protagonista de una clasificación inolvidable. Mientras tanto, Antonela, otra vez, acompañaba desde la tribuna como parte de esa emoción compartida.

     

 

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