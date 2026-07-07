El llanto de la mamá de Messi en la charla que tuvo con Mirtha Legrand: "Me decía..."

Al ser consultada sobre si había sentido miedo durante el encuentro, Mirtha fue sincera: "Sí, sí, sí, tuve miedo. Pensaba: 'No los va a recibir nadie cuando vengan a Buenos Aires', porque había leído que un equipo que había perdido no los había recibido de vuelta".

Fue entonces cuando reveló el emotivo intercambio que tuvo con Celia tras la victoria argentina. " Hablé con la mamá de Messi, la felicidad, estaba llorando de emoción. Yo también lloré de emoción".

Más adelante, le preguntaron si alguna vez había tenido a algún integrante de la familia Messi como invitado en su histórica mesa. "No, nunca. No, no, no. Lo espero con los brazos abiertos, sería un placer enorme", aseguró.

Por último, Mirtha recordó las palabras que intercambió con Celia en ese llamado cargado de emoción: "Yo decía: 'Celia, te felicito'. Me decía: 'Te amo'. Era inmediatamente después, así que no podíamos mucho hablar. Ella lloraba y yo lloraba de emoción también".

Cuál fue la desubicada burla de TV Globo de Brasil sobre Messi tras errar el penal ante Egipto

Durante el cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026, la señal brasileña TV Globo sorprendió con un posteo provocador dirigido a Lionel Messi. En su cuenta oficial, difundió una foto del capitán argentino marcada con una gran cruz roja y el mensaje: "Messi yendo a patear desde el punto del penal", acompañado por ese símbolo de desaprobación.

La publicación no quedó ahí: sumó una chicana en portugués que decía "Shiiiiiiiiii... 2 penales cobrados y 2 penales errados en la Copa", junto a un emoji de silencio. Con esa frase, el medio aludió a los dos disparos desde los doce pasos que el rosarino no logró convertir en lo que va del torneo, generando de inmediato una ola de comentarios en redes sociales.

Más allá de las burlas que circularon en pleno partido, la Selección Argentina terminó imponiéndose por 3-2 frente a Egipto y selló su pase a los cuartos de final. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró temple y supo resolver un encuentro cambiante, cargado de tensión y emociones.

Los tantos albicelestes llegaron de la mano de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández, mientras que el equipo egipcio descontó en dos ocasiones y mantuvo el suspenso hasta el cierre. Con este triunfo, Argentina se aseguró un lugar entre los ocho mejores del campeonato y aguarda al vencedor del duelo entre Suiza y Colombia para conocer a su próximo adversario.